Die Kofferberge aus den vergangenen Sommerferien wiederholten sich in diesem Jahr nicht auf den Berliner Flughäfen. "Es gab keine größeren Probleme", zog Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag ein weitgehend positives Fazit.

Erstmals seien mehr als fünf Millionen Passagiere in den sechs Wochen Sommerferien in Tegel und Schönefeld abgefertigt worden. Dies sei ein neuer Rekord. Im Schnitt waren es 110.000 am Tag, zwei Drittel etwa in Tegel, ein Drittel in Schönefeld.

Bei der Verspätung habe man im "guten Mittelfeld" gelegen im Vergleich zu den anderen großen Flughäfen München, Frankfurt und Düsseldorf. Im Schnitt seien in Tegel 75 Prozent der Maschinen "pünktlich", also mit weniger als 15 Minuten Verspätung gestartet, in Schönefeld 76 Prozent. Der deutsche Schnitt liegt bei 73 Prozent.

Im Juni allerdings stürzte die Pünktlichkeit in Tegel auf 55 Prozent ab, in Schönefeld auf 65 Prozent. Dies ist allerdings sommertypisch, im Juni habe es viele Gewitter gegeben, an allen Flughäfen sank im Juni und Juli die Pünktlichkeit ab.

Die Sommerferien hatten in Berlin am 19. Juni begonnen, ab Montag müssen Berlins Schüler wieder zum Unterricht. Dennoch sind die Sommerferien nicht die Spitzenmonate im Jahr. Lütke Daldrup betonte, dass es in den Monaten September und Oktober noch mehr Passagiere gebe, etwa 130.000 am Tag. In diesen beiden Monaten mischen sich Ferienflieger und Geschäftskunden, deshalb gibt es dann traditionell die Jahresspitzenwerte.

In den Sommerferien steigt allerdings die Gepäckmenge stark an, da Urlauber mehr und schwerere Koffer mitnehmen als Geschäftsflieger, die meist nur Handgepäck haben. Wie berichtet, ist vor allem auf dem beengten Flughafen Tegel die Gepäcksituation schwierig.

Zuletzt ist die Zahl der Passagiere an den beiden Berliner Flughäfen gestiegen. Insgesamt flogen 17.455.162 Passagiere von und nach Berlin. Das ist eine Steigerung um 11,9 Prozent. Die Flugbewegungen haben um 7,5 Prozent auf 145.042 zugelegt.