Das Berliner Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ macht bei der Unterschriftensammlung für einen Volksentscheid große Fortschritte. Zur Halbzeit der viermonatigen Phase an diesem Montag hat die Initiative schon 130.000 Unterschriften gesammelt. Das teilte diese am Montagvormittag auf Twitter mit.

Die Initiative hat damit bereits deutlich mehr als die Hälfte des für einen Volksentscheid benötigten Quorums von 175.000 Unterzeichner:innen erreicht. Die Chancen stehen also gut, dass die Berliner:innen gleichzeitig mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus und Bundestag am 26. September auch über das Volksbegehren abstimmen können.

Allerdings sind bislang erst 50.962 Stimmen durch die Landeswahlleitung geprüft worden. Davon wurden nur 38.334 Unterschriften für gültig erklärt. Etwa ein Viertel der bislang überprüften Unterschriften kann also nicht zum Erreichen des Quorums herangezogen werden.

Bereits am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass die Initiative die Marke von mehr als 100.000 Unterschriften geknackt hat.

Die Initiative verfolgt das Ziel, Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in der Stadt zu enteignen. Unterstützt wird das Ansinnen von der Partei Die Linke. Von den anderen Parteien wird das Ansinnen in Teilen oder vollkommen abgelehnt.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Gespalten sind in dieser Frage die Grünen. Spritzenkandidatin Bettina Jarasch erklärte vergangene Woche, dass sie zwar „Ziel und Analyse“ mit den Initiatoren teile, rechtlich bei der Enteignung jedoch noch „sehr viele Fragen“ sehe.

„Die Menschen sollten nicht Hoffnungen in etwas setzen, dass sich nachher nicht umsetzen lässt“, sagte sie bei einer Podiumsdiskussion der Spitzendandidat:innen zur Berliner Abgeordnetenhauswahl am vergangenen Donnerstag. Das habe der Mietendeckel auf Landesebene gerade erst gezeigt.

Mehr zum Thema Erste Runde der Berliner Spitzenkandidaten Wegner und Giffey gleichen sich bis aufs Wort

Im linken Flügel der Partei hat die Idee jedoch viele Befürworter. Insbesondere aus dem Bezirksverband Friedrichshain-Kreuzberg heraus wird das Volksbegehren offensiv unterstützt. „Wir brauchen ein Vergesellschaftungsgesetz“, hatte Katrin Schmidtberger, Sprecherin für Wohnen und Mieten der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, auf dem Parteitag der Grünen am Sonntag erklärt.