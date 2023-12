Berliner Kult-Sänger seit Dienstag im Krankenhaus Frank Zander kann trotz Krankheit lächeln

Der Berliner Schlagermusiker Frank Zander (81) wird jetzt nach Angaben seines Sohnes, Marcus Zander, in der Charité behandelt. Er sei immer noch schwach, hieß es am Sonntag auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Gestern haben wir aber schon wieder gemeinsam gelacht“, sagte Marcus Zander.

Anfang der Woche kam das Berliner Urgestein ins Krankenhaus. Er sei müde und matt gewesen und beim Essen fast eingeschlafen. Kommenden Freitag solle die traditionelle Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige in Berlin dennoch stattfinden, hatte Zander Junior im Verlauf der Woche bekräftigt.

Das diesjährige Weihnachtsfest findet zum 29. Mal statt. „Es ist eine Familienfeier – auch mein 22-jähriger Sohn Elias ist dabei und wird Schlagzeug spielen“, so der Sohn der Berliner Kultfigur am Dienstag. Besonders stolz sei er, dass mittlerweile nach Berliner Vorbild auch in vielen anderen Städten durch ehrenamtlichen Einsatz Weihnachtsfeste für Obdachlose auf die Beine gestellt werden. (dpa)