Berliner Melanchtonplatz ohne echten Platz Wie kann man diese Ecke noch retten?

Der Platz rund um die Berliner Melanchthonkirche von Pfarrer Erko Sturm ist eine umtoste Kreuzung, laut und zugepflastert. Nicht mal eine Sitzbank ist zu finden. Kurzum: Am Melanchthonplatz hat sich ein besonders ambitionsloser Stadtplaner verewigt.

Vor 100 Jahren verlief die Straße anders: hier eine Luftbildaufnahme zum Vergleich beim Tagesspiegel-Projekt 1928 und heute. Damals war die Kirche umringt von Bäumen, ehe der Melanchthonplatz zerrissen wurde und zu einem Parkplatz umgebaut wurde.

„Bis 2030“ ist die „Erneuerung“ des Melanchthonplatzes geplant. Das geht aus einer aktuellen Auflistung von Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, hervor, die er auf eine schriftliche Anfrage von Hannah Hübner und Uwe Ziesak, SPD, im Rathaus von Berlin-Spandau erstellt hat. Frisches Grün, Bänke, weniger Parkplätze? Aktuell sind es sechs Fahrspuren direkt vor der Kirchentür.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Welche Utopien oder Pläne hat das Rathaus für diesen verhunzten Platz? Was steckt hinter der Formulierung „Erneuerung bis 2030“?

„Für das Förderprogramm haben wir Ideen für mögliche Aufwertungen gesammelt“, sagte Schatz auf Nachfrage des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel. Den gibt es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

Erneuerung eines Platzes heißt aber offensichtlich nicht wirklich Erneuerung, denn: „Das bedeutet nicht, dass an diesem Orten auch tatsächlich etwas passiert“, so der Stadtrat. „Es gibt aktuell keine näheren Pläne.“

Der Name 1893 wurde an der Wilhelmstraße die Melanchthonkirche gebaut. Der Platz, an dem diese Kirche liegt, wurde deshalb 1893 in Melanchthonplatz benannt. Im Jahre 1535 hatte der Theologe Philipp Melanchthon für kurze Zeit in Spandau geweilt. Quelle: Straßenlexikon Kauperts.

Na dann: Frage an die Experten - also an Leute, die dort leben: Welche Ideen und Wünsche haben denn Sie? Ihre Utopie für einen schönen Melanchthonplatz bitte per Mail an den Spandau-Newsletter. Die besten Vorschläge greife ich dort bald auf.

Und hier noch mehr Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden. Darin bündeln wir Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Termine und Tipps. Einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Taucher reinigen Badestrände von Kladow bis Hakenfelde

von Kladow bis Hakenfelde Weihnachtsansprache: die Pfarrerin von Siemensstadt über Krieg, Corona und Neubauviertel

über Krieg, Corona und Neubauviertel Schafe, Pfannkuchen und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest

und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest BSR sammelt Weihnachtsbäume ein – die Termine

ein – die Termine Melanchthonplatz : Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

: Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Wilhelmplatz: Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Metzer Platz : Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort)

: Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort) Gefrorene Havel : der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG

: der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG BVG, Bienen und Blindenleitsysteme in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus

in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus Tauben, Fahrradreparatursäulen und eine Holperpiste: Erste Sitzung 2023 im Rathaus

Erste Sitzung 2023 im Rathaus Nach S-Bahn-Pleite : Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin

: Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin 40 Jahre Wanderverein : die allerletzte Wanderung am Silvestertag

: die allerletzte Wanderung am Silvestertag 825 Jahre Spandau – mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien

– mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien Weihnachtssingen und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine

und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine Kino-Tipps für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino

für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino Die neuen Einwohnerzahlen für jeden Ortsteil

für jeden Ortsteil Mein Dank an Sie

an Sie …und noch mehr im Spandau-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite