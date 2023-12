Berliner Polizei bittet um Hinweise Wer ist der Tote mit dem Hakenkreuz-Tattoo?

Bereits im Frühling ist er tot aufgefunden worden, nun sucht die Berliner Polizei mit Fotos nach seiner Identität: Am 13. März dieses Jahres wurde ein Mann tot im Parkhaus eines Einkaufscenters in der Frankfurter Allee gefunden.

Die Polizei vermutet, er stammte aus dem Obdachlosenmilieu und habe sich vorwiegend in jenem Parkhaus aufgehalten. Er hatte einen grauen Rollator bei sich. Die Polizei beschreibt den Verstorbenen als ungefähr 170 cm groß, von kräftiger Statur, mit dunklem, nackenlangem Haar, Vollbart und Schuhgröße 45.

Auffälligstes Merkmal dürfte ein etwa drei mal drei Zentimeter großes Hakenkreuz-Tattoo am rechten Sprunggelenk sein. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es der Polizei zufolge nicht, es wird lediglich ein Todesermittlungsverfahren geführt.

Eine genaue Beschreibung seiner Bekleidung sowie Fotos des Toten hat die Polizei auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen. (mit axf)