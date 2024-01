Berliner Polizei gibt Entwarnung Koffer löst Großeinsatz am Bahnhof Zoo aus

Am Montagabend hat ein wohl vergessener Koffer einen Großeinsatz der Polizei am Bahnhof Zoo in Berlin-Charlottenburg ausgelöst, wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel auf Nachfrage bestätigte. Das komplette Areal um den Bahnhof war abgesperrt, Regionalzüge, S-Bahnen und Busse wurden umgeleitet oder beendeten ihre Fahrt vorzeitig.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Berliner Polizei und die Bundespolizei, die für Bahnanlagen des Bundes zuständig ist, demnach wegen eines „gefährlichen Gegenstandes in Form eines Koffers“ alarmiert, so der Sprecher. Nach der Absperrung des Areals und dem Öffnen des Koffers war dieser jedoch nur mit Kleidungsstücken gefüllt. Gegen 18.15 Uhr war der Einsatz schließlich beendet.