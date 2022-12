Berliner Polizei ging von Routinemaßnahme aus Klimaaktivisten sägen Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor ab

Klimaaktivisten haben am Mittwochmorgen in Berlin den wohl meistfotografierten Weihnachtsbaum des Landes am Brandenburger Tor abgesägt. In einer Pressemitteilung bekannte sich die Gruppe „Letzte Generation“ zu der Tat.

Nach Angaben der Gruppe waren zwei Aktivistinnen mit einer Hebebühne zum Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne auf dem Pariser Platz hinaufgefahren.

Mit einer Handsäge trennten sie demnach die oberen zwei Meter vom Rest des Baums. Auf einem an der Hebebühne angebrachten Transparent war zu lesen: „Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums.“

Die Polizei ist vor Ort. © Letzte Generation

„Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe“, erklärte nach Angaben der Gruppe die an der Aktion beteiligte Aktivistin Lilli Gomez.

„Während ganz Deutschland die Woche damit verbringt, die besten Geschenke aus den größten Läden zu besorgen, fragen sich andere, woher sie ihr Wasser zum Trinken bekommen, nachdem Dürren und Fluten ihre Ernte vernichtet haben. Der Klimakollaps in Deutschland steht vor der Tür und die Bundesregierung macht keinerlei Anstalten uns zu schützen.“

Die Polizei bestätigte dem Tagesspiegel, dass gegen 9.20 Uhr zwei Personen mit einer Hebebühne zur Spitze des Baumes hinaufgefahren waren und diese gekappt hatten. Auf dem Pariser Platz waren zu diesem Zeitpunkt ohnehin Polizeibeamte vor Ort, die für den Raumschutz gegen Klimaaktivisten eingesetzt waren. Wie eine Sprecherin sagte, seien die Beamten jedoch davon ausgegangen, dass es sich um eine Routinemaßnahme an dem Weihnachtsbaum handle.

Sowohl die Hebebühne als auch die Personen selbst seien zunächst unauffällig gewesen. Erst als die beiden Aktivistinnen an der Baumspitze waren, hätten sie ihre Westen der „Letzten Generation“ und ein Banner herausgeholt. Es sei aber nicht möglich gewesen, die Frauen sofort herunterzuholen. Nachdem sie die Baumspitze gekappt haben, seien sie wieder heruntergekommen. Die Beamten haben sie dann laut Sprecherin festgesetzt und die Personalien aufgenommen. Am Ende seien sie wieder freigelassen worden. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung.

Weitere Aktionen von Klimaaktivisten in Berlin waren der Polizei am Mittwoch nicht bekannt. In München protestierte die „Letzte Generation“ nach eigenen Angaben in der Nähe des Ostbahnhofs.

