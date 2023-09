Berliner Polizei sucht Zeugen Hund am Ostkreuz in S-Bahn-Tür eingeklemmt – Zug beschädigt

Am Dienstagnachmittag ist am Berliner Bahnhof Ostkreuz ein Hund in einer S-Bahn-Tür eingeklemmt worden. Beim Versuch, das Tier zu befreien, wurde der Zug beschädigt und musste außer Betrieb genommen werden. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Demnach wollte der Halter des Hundes gegen 14.40 Uhr gemeinsam mit dem Tier in die S85 einsteigen, als deren Türen bereits im Begriff waren, sich zu schließen. Entsprechende Leuchtsignale und Warntöne seien bereits zu sehen und zu hören gewesen.

Der Hund wurde dabei in der Tür der S-Bahn eingeklemmt, anschließend setzte sich der Zug in Bewegung. Reisende betätigten daraufhin die Notbremse und befreiten das Tier, indem sie die Tür mit Gewalt öffneten. Dabei wurden die Türen so beschädigt, dass sie nicht mehr funktionsfähig waren. Die S-Bahn musste außer Betrieb genommen werden.

Der Hundehalter entfernte sich unerkannt mit seinem Tier vom Bahnhof. Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr.

Die Bundespolizei veranlasste die Sicherung von Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn sowie vom Bahnhof und ermittelt aufgrund des Verdachts der Vornahme betriebsstörender Handlungen beziehungsweise Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zur Identität des Hundehalters machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter den Rufnummern 030-2977790 und 0800-6888000 entgegen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.