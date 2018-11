Der Streit zwischen Sozialverwaltung und BVG über die Öffnung der Berliner U-Bahnhöfe für frierende Obdachlose ist am Wochenende in eine neue Runde gegangen. Die Sprecherinnen beider Seiten warfen sich gegenseitig vor, zu langsam zu sein. Dabei ist nach Informationen des Tagesspiegels eine Lösung gefunden: Ein vor zehn Jahren geschlossener Fußgängertunnel am Alexanderplatz könnte für Obdachlose wieder geöffnet werden. Dieser Tunnel verband den U-Bahnhof unter anderem mit dem Haus des Lehrers.

Viele Jahre lang hatte die BVG bei Temperaturen unter zwei Grad während der nächtlichen Betriebspause drei Stationen geöffnet, nämlich Schillingstraße, Südstern und Hansaplatz. Im vergangenen Winter waren es noch Südstern und Lichtenberg. Doch damit ist Schluss, der BVG ist die Sicherheitslage zu heikel geworden. Statt wie einst ein paar Personen pro Nacht hätten im vergangenen Winter regelmäßig mehrere Dutzend übernachtet. Die Menschen seien teilweise ins Gleisbett gegangen zum Urinieren. Da auch nachts manchmal Bauzüge fahren, sei dies lebensgefährlich, hatte die BVG ihre Entscheidung begründet. Vor drei Jahren waren im Winter zwei Obdachlose von Zügen getötet worden.

Caritas hatte Entscheidung der BVG für unmenschlich erklärt

Unter anderem die Caritas hatte die Entscheidung der BVG, die Stationen nicht mehr zu öffnen, als unmenschlich kritisiert. Um nicht allzu kaltherzig dazustehen, hatte BVG-Chefin Sigrid Nikutta Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) dann etwa 30 Ersatzräume angeboten, überwiegend ungenutzte Technikräume. Die BVG hatte zur Bedingung gemacht, dass der Senat Betreuung, Reinigung und Dixi-Klos organisiert.

Viele der von der BVG angebotenen Räume sind wegen fehlender Fluchtwege aber ungeeignet. Dem Vernehmen nach beendeten Brandschutzexperten der Feuerwehr die Besichtigung teilweise mit deutlichen Worten. Die Sprecherin der Sozialverwaltung, Karin Rietz, bestätigte am Sonntag, dass „wir etwas in der Ost-City gefunden haben, was aber umgebaut werden muss“. Präziser wollte Rietz nicht werden. Das Zögern dürfte einen Grund haben: Billig wird das Ganze nicht. Der Tunnel unter Grunerstraße und Karl-Marx-Allee wurde zwar nicht verfüllt, aber die Zugänge mit Betonplatten abgedeckt.

Für die BVG hätte diese Lösung Charme: Die Anlage gehört dem Land Berlin, die BVG wäre raus aus der Diskussion. Das 1968 gebaute und 2008 stillgelegte Tunnelsystem soll fast 500 Meter lang sein und fünf Ausgänge haben. Ein kleinerer Teil dürfte für Obdachlose genügen. Nach Angaben der Sozialverwaltung bevorzugen viele Obdachlose solche Schlafplätze, weil sie in Obdachlosenheimen ihren Hund nicht mitnehmen dürfen. Ob eine Öffnung in diesem Winter gelingt, ist unklar.

Das BVG-Personal hat jetzt Telefonnummern der Kältehilfe dabei, die Obdachlose abholen soll. Falls dies aus irgendwelchen Gründen nicht klappe, werde „niemand in die kalte Nacht rausgeschickt“, versicherte BVG-Sprecherin Petra Reetz.

Mehr zum Thema Berliner U-Bahnhöfe Obdachlose sollen in leer stehenden Räumen schlafen

Der Berlin-Monitor zeigt Ihre Meinung zu den großen Themen der Hauptstadt. Wenn Sie sich registrieren, tragen Sie zu besseren Ergebnissen bei. Mehr Informationen hier.