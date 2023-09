Berliner Unternehmerinnentag 2023 Workshops, Coaching und Netzwerktreffen

Das diesjährige Motto des 11. Berliner Unternehmerinnentag lautet „Learn. Grow. Connect“. Das Netzwerktreffen von Unternehmerinnen und allen, die es werden wollen, findet dieses Jahr am 6. Oktober von 10 bis 17.30 Uhr im Ludwig Erhard Haus in Charlottenburg statt. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltet wird das Event von der Senatswirtschaftsverwaltung in Kooperation mit der Investitionsbank Berlin (IBB), der Industrie- und Handelskammer (IHK) und dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). Zur Begrüßung und Vorstellung kommen Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und IHK-Vizepräsidentin Sonja Jost.

Angebote für Profis und Gründerinnen

Das Programm besteht aus Plenumsdiskussionen, Workshops, Coaching-Angeboten und einer Informations- und Kontaktbörse. Die Veranstaltung richtet sich an gestandene Unternehmerinnen, die sich vernetzen und inspirieren lassen möchten, genauso wie an Frauen, die noch gründen wollen oder am Anfang ihrer Selbständigkeit stehen.

Als Impulsgeberinnen sind Professorin Alena Buyx, Vorsitzende des deutschen Ethikrates, die Finanzexpertin Madame Moneypenny, Genderexpertin Tinka Beller, Zukunftsforscherin Carina Stöttner und Autorin Naomi Ryland sowie zahlreiche engagierte Unternehmerinnen und Expertinnen von nicht gewerblichen Vereinen, Einrichtungen und Netzwerken dabei.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Unternehmerinnentages stehen die Themen „Nachhaltig Wirtschaften für eine bessere Zukunft“, „Künstliche Intelligenz: schlau, aber sexistisch?“, „Nachfolge, Betriebsübergabe und -übernahme“ sowie „Ich kann Krise! Private und geschäftliche Herausforderungen meistern und aus ihnen lernen“. Mehr dazu unter www.berliner-unternehmerinnentag.de