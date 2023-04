Anderthalb Jahre mit Stephan Schwarz Ein Unternehmer als Berliner Wirtschaftssenator

Das, was Stephan Schwarz als Wirtschaftssenator ausgemacht hat, nämlich pragmatisch zu denken, unternehmerisch an die Dinge heranzugehen und zu wissen, dass das persönliche Gespräch oft mehr bringt als x-faches Hin- und Herschreiben, lässt sich mit einer Szene aus dem vergangenen Jahr gut beschreiben: Die britische Fluggesellschaft Easyjet hatte angekündigt, seine Flotte am Flughafen BER zu reduzieren. „Stephan Schwarz hat sofort alles in Bewegung gesetzt, um mit dem CEO in Luton ein Gespräch zu bekommen. Er hat alle Termine umgelegt, wir haben uns spontan ins Flugzeug gesetzt und sind direkt hin zu Easyjet“, erinnert sich Visit-Berlin-Chef Burkhard Kieker.