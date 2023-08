Automaten-Bäcker in Berlin und Brandenburg „Lila Bäcker“ plant unbemannte Filialen

Wer in Berlin und Brandenburg Brot und Brötchen kaufen möchte, kann das womöglich in Zukunft 24 Stunden am Tag tun – beim Bäckerei-Automaten. Die Backshop-Kette „Lila Bäcker“ plant einem Bericht der Lebensmittelzeitung (LZ) zufolge, mehrere vollständig automatisierte Läden in der Region aufzustellen.

Hinter der Marke steht das Unternehmen „Unser Heimatbäcker“ aus der Stadt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Dort gibt es bereits seit Februar einen unbemannten „Pick-up-Store“ mit 18 Quadratmetern Gesamtfläche.

Die Bäckereikette „Lila Bäcker“ will solche Automaten-Backshops auch in Berlin und Brandenburg eröffnen. © Lila Bäcker

So ein Ladengeschäft besteht aus einem vorgefertigten Modul mit sechs Metern Länge und drei Metern Höhe. Mit einem Lkw kann es „an hoch frequentierte Standorte transportiert und an Versorgungsleitungen angeschlossen werden“, teilte ein Sprecher mit.

Anbindung an Logistikzentren

Backwaren wie Brötchen, Brote, Snacks oder Donuts werden im Automaten angeboten. Dem Unternehmen zufolge werden alle Produkte hygienisch verpackt, jeden Tag frisch geliefert und gekühlt gelagert. Kundinnen und Kunden können rund um die Uhr einkaufen und bargeldlos mit der Karte bezahlen.

Dem Sprecher zufolge sind 20 Automatengeschäfte geplant, die von den „Lila Bäcker“-Logistikzentren in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein mit Ware versorgt werden sollen. Im Moment verhandle das Unternehmen wegen möglicher Standorte. Wie viele Stores insgesamt in Berlin und Brandenburg stehen werden, ist noch nicht bekannt.