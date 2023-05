Leichtbau-Kompetenz aus der Hauptstadt Berlin verleiht Preis für innovative Lösungen

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe verleiht am 24. Mai zum ersten Mal die „Lightweight Awards“. Auszeichnungen erhalten die „neuen Leichtbaustars aus Berlin“, um „das Potenzial der Leichtbaulösungen ‚Made in Berlin‘ sichtbar“ zu machen, wie es von der Senatsverwaltung heißt. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) wird die Preisverleihung am Abend eröffnen.

Für die vier Preis-Kategorien Bau, Mobilität, Gesundheit und Freizeit konnten sich Unternehmen im Voraus bewerben. „Von der Materialforschung und -entwicklung, über das Design hin zu Leichtbauprodukten und -verfahren sowie bedarfsorientierten Recyclingkonzepten bietet die Hauptstadtregion umfassende und innovative Leichtbaulösungen“, heißt es auf der Webseite des Wettbewerbs.

Bereits Anfang des Jahres hatten die Wirtschaftsministerien von Berlin und Brandenburg die Leichtbauinitiative gestartet. Giffeys Amtsvorgänger, Stephan Schwarz (parteilos, für SPD), sagte damals, die Initiative solle Kompetenzen bündeln und neue Arbeitsplätze in der Hauptstadtregion schaffen. (sims)