Berliner Unternehmen wächst Solar-Start-up Enpal sammelt 585 Millionen Euro bei Investoren ein

Der Kreuzberger Solaranbieter Enpal geht seinen bisher größten Wachstumsschritt. Man habe sich Finanzierungszusagen in Höhe von insgesamt 585 Millionen Euro gesichert, teile das Unternehmen am Donnerstag in einer schriftlichen Erklärung mit. Das Kapital aus dieser Finanzierungsrunde stamme von Investoren wie BlackRock Alternatives, ING, Pricoa Private Capital und dem italienischen Finanzkonzern UniCredit.

Darüber hinaus stelle die niederländische ING zwei zusätzliche Optionen auf Kreditlinien in Höhe von 150 Millionen Euro bereit, um Enpal eine effizientere Nutzung seines Kapitals zu ermöglichen. Sämtliche Kapitalgeber hatten Enpal bereits zuvor finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt und ihre Zusagen im Rahmen dieser Transaktion signifikant erhöht, hieß es. Zudem seien weitere institutionelle Darlehens-Zusagen von Infranity, einer Tochtergesellschaft des Versicherungskonzerns Generali, in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro unterzeichnet worden.

Zugriff auf 1,4 Milliarden Euro Kapital

Mit dem frischen Kapital könne Enpal mehr als 30.000 neue Solarsysteme, Energiespeichersysteme und Ladestationen für Elektrofahrzeuge finanzieren. Im Rahmen dieser Transaktion erhöhen sich die Refinanzierungszusagen für Enpal insgesamt auf rund 1,4 Milliarden Euro.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit führenden Banken und institutionellen Investoren, die unsere Mission unterstützen, grüne Energie einfach, günstig und für alle zugänglich zu machen“, sagte Mario Kohle, Gründer und Vorstandschef von Enpal. „Aufgrund des stark zunehmenden Interesses nach Energieunabhängigkeit steigt auch bei uns kontinuierlich die Nachfrage nach Energielösungen. Wir sind auf ein stabiles Netzwerk von Finanzierungspartnern angewiesen, das es uns ermöglicht, schneller als jeder andere auf dem Markt zu wachsen und tausende neue Solaranlagen pro Monat zu installieren.“

Enpal will nach eigenen Angaben „grüne Energie für jeden zugänglich machen“ und sieht sich als Vorreiter eines deutschlandweiten Trends. „Nicht alle Kunden haben das nötige Kapital, um eine Solaranlage im Voraus zu kaufen. Unser Traum ist es, dass jeder eine Solaranlage auf dem Dach, ein Elektroauto vor dem Haus und einen Stromspeicher im Haus hat und wir all diese Menschen zu einer großen erneuerbaren Community zusammenbringen“, erklärte Enpal-Mitgründer und Chief Investment Officer Viktor Wingert.

Vorstandschef Kohle hatte dem Tagesspiegel in einem vor wenigen Tagen veröffentlichtem Interview gesagt, man habe Enpal vom kleinen Startup zum schnellstwachsenden Energieunternehmen in Europa entwickelt. „Aber der größte Teil des Wegs liegt noch vor uns. Wir setzen alles daran, noch mehr Menschen unabhängig von fossiler Energie zu machen. Die Klimakrise ist ein globales Problem, daher muss Enpal auch zu einer globalen Lösung werden.“

