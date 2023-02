Boston Consulting Group in Berlin Unternehmensberatung zieht an den „Postbahnhof“

Die Boston Consulting Group will ihre drei Berliner Standorte 2024 im Neubauprojekt „Am Postbahnhof 15 / AP 15“ zusammenführen. Das berichtet das Informationsportal für Gewerbeimmobilien „Thomas Daily“ unter Berufung auf Insiderinformationen. Demnach hat die Unternehmensberatungsgesellschaft alle verfügbaren Büroflächen des Neubaus im Umfang von 19.000 Quadratmetern vom Projektentwickler Econcept und Minerva angemietet. Der Einzug sei für das vierte Quartal 2024 geplant. Als Miethöhe wird ein Quadratmeterpreis von mehr als 40 Euro genannt.

Die bisherigen Berliner Standorte der Boston Consulting Group befinden sich in Mitte in der Schützenstraße, in der Dircksenstraße und in Friedrichshain in der Revaler Straße. Das Neubauprojekt „Am Postbahnhof 15“ liegt in unmittelbarer Nähe zum Ostbahnhof in Friedrichshain. Der Neubau, der ein historisches Bahnviadukt integriert, soll im Laufe des Jahres 2023 fertiggestellt werden.

Die „Mediaspree“ um den Ostbahnhof und dem nahegelegenen Spreeufer zieht seit Jahren massiv Investoren an. Gleichzeitig zehrt sie vom dynamischen Image, das sich durch die Partykultur auf den nach der Wende entstandenen Brachen der Gegend entwickelt hat. (roe)

