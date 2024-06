Bürgerinitiative startet Kronkorken-Sammelaktion Wertvolle Ressource aus den Berliner Grünanlagen

Das Erste, was beim beliebten Wegbierkonsum wegfällt, ist der Kronkorken. Klein und unscheinbar, verbleibt er oft dort, wo seine Nutzung endet: am Wegrand, im Park oder im Rinnstein. Die Berliner Initiative „Alles im Fluss“ startet parallel zur Fußball-Europameisterschaft, die mit erhöhtem Bierkonsum einhergeht, eine Kronkorkensammelaktion.

Am Donnerstag startet die Aktion mit der „Eröffnung des ersten Sammelcontainers“ und einem gemeinsamen „Clean-up“, also Aufräumen, an der Hasenheide in Neukölln. Treffpunkt ist beim Kooperationspartner Getränke Lehmann, Hasenheide 45-46, 10967 Berlin. Dort steht auch der Sammelcontainer, eine speziell gestaltete Mülltonne.

Verlosung unter den fleißigsten Sammlern

„Wir möchten zum einen die Bürger*innen Berlins dazu bewegen, Kronkorken richtig zu entsorgen, aber auch Unternehmen, Restaurants, Bars, Biergärten, Clubs, Hotels, Spätis motivieren, tatkräftig mitzusammeln“, sagt Anne Sebald, Projektleiterin von „Alles im Fluss“. Unter den fleißigsten Sammlern werden Gewinne verlost.

15.000 Kronkorken lassen sich innerhalb von drei Stunden im Mauerpark sammeln.

Wer an den richtigen Hotspots aktiv wird, kann schnelle Erfolge feiern. Nach Angaben von Sebald konnte bei einem Clean-up im Mauerpark innerhalb von drei Stunden 15.000 Kronkorken gesammelt werden. Die Korken sind nach Zigarettenkippen das zweithäufigste Fundstück bei Aufräumaktionen in Parkanlagen.

Alba spendet den Wert der gesammelten Kronkorken an die Initiative Alles im Fluss. Die Kronkorken bestehen aus Weißblech und können zu fast 100 Prozent wiederverwertet werden. Sammelbehälter gibt es an drei weiteren Getränke-Lehmann-Standorten.

Bezirke-Newsletter: Neukölln Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Eigentlich sollte auch auf der Fanmeile ein Sammelcontainer für Kronkorken stehen, aber die Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter verlief offenbar ergebnislos. Nach Einschätzung einer Projektverantwortlichen würden auf der Meile aber hauptsächlich Getränke in Mehrwegbechern angeboten.

Kronkorken sind gefährlich. Zum einen entsteht durch die aufgeklebten Folien Mikroplastik, zum anderen können sich Menschen und Tiere an den scharfkantigen Korken verletzen. In Deutschland werden nach Angaben von Alba werden in Deutschland pro Jahr mehr als 22 Milliarden Kronkorken produziert. Das entspricht etwa 50.000 Tonnen Metall.