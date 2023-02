Dänisches Design, chinesisches Kapital Zleep Hotel soll Anfang 2024 am Flughafen BER eröffnen

Anfang 2024 will die Hotelkette Deutsche Hospitality am Flughafen BER ein Hotel der skandinavischen Marke Zleep eröffnen. Das Haus mit 198 Zimmern soll das erste Zleep-Hotel in der deutschen Hauptstadt werden.

Es gibt bereits 15 Zleep-Hotels in Dänemark, Schweden und Spanien. Die Marke wurde 2003 von dem Dänen Peter Haaber gegründet, der heute Geschäftsführer ist. „Zleep trifft den Zeitgeist von Reisenden, die dänisches Design, nachhaltige Produkte und moderate Preise lieben“, sagt Haaber. Die Kette plane weitere Eröffnungen in Europa.

Hinter der Marke steht ein chinesischer Investor

Das Objekt befindet sich im Business Park Berlin in der Alexander-Meissner-Straße im Ortsteil Bohnsdorf des Bezirks Treptow-Köpenick. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Project Immobilien Gruppe errichtet. Dem Bauherrn zufolge werden momentan noch „finale konzeptionelle Anpassungen“ durchgeführt.

Martin Neumann, Geschäftsführer Project Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH, sagt: „Dass die Entscheidung auf das Areal im Business Park Berlin fiel, bestärkt uns in unserer Strategie, konsequent auf Zukunftsstandorte wie diesen zu setzen.“ Die Deutsche Hospitality – vormals Steigenberger Hotel Group – befindet sich seit 2020 im Besitz der chinesischen Huazhu Group.

