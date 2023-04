Eier zu Ostern besonders teuer Hennen in Brandenburg sind überaltert

Zu Ostern sind die Eier in diesem Jahr teurer als im vergangenen. Die Brandenburger Gefügelzüchter verweisen auf gestiegene Kosten. Bundesweit lag der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) zufolge der Preis für ein Paket Eier der Größe M aus Bodenhaltung Mitte März durchschnittlich bei 2,02 Euro. Im Vorjahr hatte dasselbe Paket noch 1,75 Euro gekostet.

Die Preiserhöhung liege vor allem an gestiegenen Futterkosten seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, sagte die AMI-Produktmanagerin Mechthild Cloppenburg dem Tagesspiegel. Die Vogelgrippe verursache Kosten, ebenso das Verbot des sogenannten Kükenschredderns, weil männliche Tiere nun aufgezogen werden müssten. Auch eine gestiegene Nachfrage vor Ostern gebe den Preisen einen zusätzlichen „Schub“, meint Cloppenburg.

913,8 Millionen Eier legten die Brandenburger Hennen 2022.

Nutzen die Brandenburger Bauern die Festtage für schnelle Profitsteigerung? Nein, sagt René Lehmann, Sprecher des Brandenburger Vermarktungsverbandes Pro Agro: „Von Seiten der Brandenburger Produzenten wurden die Preise vor Ostern nicht angezogen.“ Es habe zwar in den vergangenen Monaten Preissteigerungen gegeben. Grund dafür sei jedoch nicht das Osterfest, sondern ein Mangel an Legehennen. Wegen dieses Mangels hielten viele Halter ihre Hennen „bis zu 50 Prozent länger als üblich“. Dadurch sinke die Produktion, weil ältere Tiere weniger Eier legen, erläutert der Sprecher.

Dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zufolge mussten Verbraucher:innen in der Region schon 2022 mehr für Eier zahlen. Im Vergleich zu 2021 stiegen die Preise in Berlin um 20,7 Prozent und in Brandenburg um 22,9 Prozent. Im gesamten Jahr 2022 wurden im Land Brandenburg insgesamt 913,8 Millionen Eier für den Verzehr erzeugt. Das waren 13,3 Millionen Eier mehr als im Vorjahr.

Zur Startseite