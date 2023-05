Entscheidung bei Messe Berlin Mario Tobias soll wichtigen Landesbetrieb ab September leiten

Die Suche nach einer Nachfolge für den abberufenen Berliner Messe-Chef Martin Ecknig ist beendet. Mario Thomas soll am 1. September seinen Dienst als Vorstandschef antreten und gemeinsam mit Geschäftsführer Dirk Hoffmann die Unternehmensgruppe führen. Das teilte die Messe am Mittwoch mit. Hoffmann ist seit 2015 als Finanzvorstand bei der Unternehmensgruppe und führt diese bis zum Einstieg von Tobias kommissarisch.

„Mit Dr. Mario Tobias gewinnen wir eine herausragende Persönlichkeit mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Unternehmensführung, Wirtschaftspolitik und Management“, sagte Eric Schweitzer, der Aufsichtsratsvorsitzende der Messe laut einer schriftlichen Mitteilung. Mit seinen „strategischen Fähigkeiten und seiner exzellenten Kompetenz in Organisationsentwicklung, Kunden- und Serviceorientierung, gepaart mit seiner Führungs- und Transformationserfahrung sowie seinem Netzwerk in wichtigen Zukunftsfeldern wie Digitalisierung und Nachhaltigkeitsmanagement“ sei der Kandidat die „ideale Besetzung“.

Zu den größten Schauen der Messe Berlin zählt die Ifa, als Messe für Konsumgüter und Unterhaltungselektronik. © Reuters/Michele Tantussi

Mario Tobias ist seit 2014 Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Die IHK Potsdam ist mit 140 Mitarbeitenden und über 80.000 Mitgliedsunternehmen gemessen an der Fläche die zweitgrößte IHK in Deutschland. Die Messe würdigte, dass die Kammer unter Tobias Führung einen „klaren Fokus“ auf Digitalisierung, Personalentwicklung, Kundenorientierung und Kommunikation gesetzt habe.

Von 2011 bis 2014 hatte Mario Tobias das Institute for Advanced Sustainability Studies aufgebaut, das den gesellschaftlichen Diskurs zur Energiewende und zum Klimaschutz untersuchen soll. Zuvor sei Tobias als Mitglied der Geschäftsleitung beim Digitalwirtschaftsverband Bitkom für die Themen IT-Services, Security, Consumer Electronics und Green IT in enger Zusammenarbeit mit Messen, Ministerien und Verbänden verantwortlich gewesen. Seit 2005 ist Dr. Tobias zudem Honorarprofessor für Betriebswirtschaftslehre am Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion der Technischen Universität Braunschweig.

Die Messe Berlin Gruppe mit ihren acht Tochtergesellschaften und neun internationalen Beteiligungen ist eines der größten und wichtigsten landeseigenen Unternehmen Berlins. Im vergangenen Jahr feierte die Messegesellschaft 200 Jahre Messestandort Berlin. Das landeseigene Unternehmen konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte Live-Events. Während der Corona-Pandemie war dies nicht möglich, weshalb das Land Berlin die Messe mit hohen Millionensummen finanziell stützen musste.