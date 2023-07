Für zwei Häuser Berliner Bezirk Neukölln will Vorkaufsrecht wieder ausüben

Erstmals, seitdem das Bundesverwaltungsgericht im November 2021 die Vorkaufspraxis der Berliner Bezirke infrage gestellt hatte, bereitet wieder ein Bezirk den Vorkauf von zwei Häusern vor. Es handelt sich um zwei Häuser in Neukölln: ein Haus mit 21 Mietparteien in der Weichselstraße 52 und ein Haus mit acht Mietparteien in der Hermannstraße 123.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte entschieden, dass das Vorkaufsrecht nur angewendet werden darf, wenn deutliche Missstände vorliegen. Das ist offenbar bei beiden Häusern der Fall: In der Weichselstraße 52 gebe es undichte Dächer, undichte Stellen in den Wasserleitungen und teilweise sogar noch Kohleheizungen, erzählt eine Mieterin.

Jochen Biedermann (Grüne), Neuköllner Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, freut sich, das Vorkaufsrecht wieder zum Leben erwecken zu können. „Das Instrument des Vorkaufs ist nicht so tot, wie einige es vielleicht geglaubt haben“, sagt er dem Tagesspiegel. „Seit dem Urteil haben wir uns intensiv angeschaut, in welchen Fällen wir das Vorkaufsrecht noch ausüben können, und Kriterien dafür aufgestellt.“ Das Bezirksamt sei zu dem Schluss gekommen, dass bei den beiden Häusern in Weichsel- und Hermannstraße die Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht erfüllt seien.

Für das Haus in der Weichselstraße gibt es einen verbindlichen Vorvertrag für einen Verkauf an den Investor Hansereal. Wegen des hohen Sanierungsstaus ist die Gefahr für die Mieter, im Falle eines regulären Verkaufs verdrängt zu werden, besonders hoch. Bezirk und Mieter suchen nun nach einem sogenannten Drittkäufer, der die Häuser erwirbt, etwa Genossenschaften oder landeseigene Wohnungsgesellschaften. Das Problem: Wegen des Sanierungsstaus muss nach dem Kauf viel Geld in die Häuser gesteckt werden. Deswegen sieht Biedermann nun den Senat am Zuge, das Ganze durch Zuschüsse abzusichern.

Die Mieterin aus der Weichselstraße appelliert daher an den CDU-Finanzsenator: „Es ist total wichtig, dass Stefan Evers Gelder freigibt, damit das Vorkaufsrecht am Ende auch wirklich ausgeübt werden kann. Denn unser Haus ist in so einem schlechten Zustand, dass potenzielle Drittkäufer im Vorkaufsrechtsverfahren sonst zurückschrecken könnten.“

„Wir müssen jetzt auf jeden Fall zeigen, dass wir es ernst meinen“, betont Bezirksstadtrat Biedermann. Möglicherweise werde der Käufer dann auch lieber eine Abwendungsvereinbarung unterzeichnen, in der er sich unter anderem zur zeitnahen Behebung der Mängel bereit erklärt, statt ganz auf den Kauf zu verzichten.