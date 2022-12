Heizungsaustausch Warum die Wärmepumpe für viele keine Option ist

Sie gelten als das Nonplusultra in der Energiewende: Ab dem Jahr 2024 sollen jährlich 500.000 Wärmepumpen installiert werden. So steht es im Eckpunktepapier der Bundesregierung, die Mitte November in Berlin zum zweiten „Wärmepumpengipfel“ zusammenkam. Die meisten Wohnungs- und Hauseigentümer lässt dieser Vorstoß indes kalt.

Funktionsweisen der Wärmepumpen Unabhängig werden von Heizöl oder Erdgas - das ist mit einer Wärmepumpe möglich. „Ihre Funktionsweise ist vergleichbar mit einem Kühlschrank - gleiche Technik, umgekehrter Nutzen“, sagt Haustechnik-Experte und Architekt Henning Schulz vom Wärme- und Lüftungsunternehmen Stiebel Eltron. Die Wärmepumpe entzieht dem Erdreich oder der Umgebungsluft Wärme und bringt diese auf ein Temperaturniveau, das ausreicht, um zuverlässig und komfortabel zu heizen. Für diesen Aufwand ist zwar Strom nötig, aber damit wird nur der Kreislauf der Umweltenergiegewinnung in Gang gesetzt und gehalten. „Aus einer Kilowattstunde Strom werden so je nach Wärmepumpenart etwa drei bis fünf Kilowattstunden Heizenergie“, rechnet Schulz vor. Auch im Altbau kann die umweltfreundliche Technik sehr effizient arbeiten. Für die Modernisierung bieten sich vor allem zwei Möglichkeiten an:

Ohne viel Aufwand lässt sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren. Schließlich erfolgt die Energiegewinnung aus der Außenluft - und die steht überall in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Weiterer Vorteil: Der Installationsstandort ist frei wählbar. Ist beispielsweise aufgrund des geringen Abstands zum Nachbarn eine Außenaufstellung nicht möglich, kann die Wärmepumpe auch im Keller stehen.

Noch effizienter arbeitet eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, da die Temperaturen im Erdreich kaum schwanken, sondern das ganze Jahre über nahezu konstant bleiben. Das Gerät arbeitet mit horizontal verlegten Kollektoren oder einer vertikalen Erdwärmesonde, die mittels einer Bohrung ins Erdreich gebracht wird. Bei beengten Platzverhältnissen empfiehlt sich eine Erdwärmepumpe mit bereits integriertem Trinkwasserspeicher. Ganz gleich, welche Variante bevorzugt wird: Energiebewusste Modernisierer dürfen sich über Zuschüsse freuen. Über das Marktanreizprogramm (MAP) fördert der Staat den Heizungsaustausch. (txn)

Abgesehen von den Fragen, ob die Hardware in ausreichender Zahl beschafft und montiert werden kann, geht es ihnen darum, ob eine Wärmepumpe für die eigene Immobilie die richtige und vor allem eine machbare Lösung ist.

Fast drei Viertel der Haushalte heizen mit Gas, Öl oder Kohle

Die große Mehrheit der Haushalte in Deutschland heizt mit Gas, Öl und Kohle: 71 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Könnten sie sich nicht einfach schnell eine Wärmepumpe einbauen lassen – die alte Heizung einfach abstellen, und die Energieabhängigkeiten gleich mit?

Reinhart Bünger beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Immobilien und deren Energieversorgung.

Schnell zeigt sich mit Blick auf die konkrete (An-)Lage: Für mehr oder weniger unsanierte Altbauten kommen Wärmepumpen erst infrage, nachdem Dach und Fassade gedämmt wurden. Im Idealfall werden auch noch großflächige Heizkörper (wie etwa Fußbodenheizungen) montiert und eine Photovoltaikanlage obendrein. Letzteres funktioniert aber nur, wenn die Statik des Dachstuhls die Wärmewende mitträgt. Im Zweifel muss auch der ausgetauscht werden.

Ohne Dämmung arbeitet eine Wärmepumpe unwirtschaftlich

Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld? Wer hat so viel „Pinkepinke“? Eigentümergemeinschaften werden angesichts der finanziellen Herausforderungen blass. Staatliche Zuschüsse fangen nur einen Teil der Aufwendungen auf, wenn überhaupt: Wer etwa Zuschüsse für neue Fenster mit besserem Wärmeschutz beantragen möchte, kann gleich noch eine Dämmung der Fassade mit auf die Rechnung nehmen.

Für Berlins „Mietskasernen“ von anno Tobak sind Wärmepumpen in der Regel keine der Zukunft zugewandte Lösung. Hier werden sich viele Eigentümer für politisch Unkorrektes entscheiden: Sie bauen auf den Bestandsschutz und tauschen ihre alte Gas- oder Ölheizung gegen eine neue. Solange das noch geht.

