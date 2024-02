Infotag für Berlins Mittelständler Investitionsbank informiert über Fördermittel

Die Investitionsbank Berlin (IBB) wird erstmals seit 2019 wieder einen „Fördertag“ veranstalten. Dieses Format hatte in den Jahren vor Ausbruch der Coronapandemie einmal im Jahr stattgefunden. Nach fünf Jahren Pause bittet das Institut, das für die Verteilung und Abrechnung von Beihilfen und Förderkrediten zuständig ist, für den 24. April ab 9 Uhr ins „Atrium“ in der Zentrale der IBB in der Bundesallee 210 in Wilmersdorf.

Das Motto der Veranstaltung lautet „Mit Innovation in die Transformation“: Expertinnen und Experten der IBB sowie Gäste werden über Programme informieren, die kleine und mittelständische Unternehmen beantragen können, um zu wachsen und sich zu modernisieren. Der Fokus liegt auf Innovationsförderung speziell im Hinblick auf Klimaneutralität, Energiewende und Nachhaltigkeit, aber Interessierte dürften auch zu anderen Schlagworten Informationen finden.

Als Rednerin wird Franziska Giffey (SPD), Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, erwartet, sowie eine Vertretung der Europäischen Union. Unter anderem soll es Vorträge zu den Programmen wie „Pro FIT“ (kofinanziert durch die Europäische Union) und „Berlin Innovativ PLUS“ geben. Die IBB rechnet mit etwa 300 Gästen. Um eine Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen gibt es bald unter ibb.de.