Innovationspreis-Gewinner Sonocrete Nachhaltigerer Beton aus Cottbus

Zwölf Jahre haben Christiane Rößler und Ricardo Remus an ihrer Innovation gearbeitet, jetzt wurde die erste Ultraschall-Vormischanlage in einem Betonteilewerk in Nordrhein-Westfalen installiert. Durch die Anlage kann Beton schneller härten, CO₂-Emissionen können um bis zu 30 Prozent reduziert werden. Für die beiden Gründer der Cottbuser Firma Sonocrete ist das aber nicht der Schlusspunkt.