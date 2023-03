Insekten auf dem Teller So erkennen Sie, ob Krabbeltiere im Essen mit verarbeitet worden sind

Man glaube nicht, wie schwer er es sich mache, verständlich zu schreiben, sagte einst der Schriftsteller Erich Maria Remarque. Was sich am Ende so leicht und hoffentlich mühelos lese, sei das Ergebnis langen Feilens, Vereinfachens und Korrigierens. Ich wünschte, auch bei der Lebensmittelkennzeichnung würde man so akribisch vorgehen, sodass wir weniger zu beanstanden hätten.

Seit nun nach Mehlwürmern, Heuschrecken und der Hausgrille auch Buffalowürmer und entfettetes Grillenpulver in Lebensmitteln verarbeitet werden dürfen, erhalten wir viele besorgte Anfragen von Berlinerinnen und Berlinern, die sich nach der Kennzeichnung dieser neuartigen Lebensmittel erkundigen. Hier kann ich beruhigen, da Insekten in Lebensmitteln grundsätzlich kennzeichnungspflichtig sind und wie alle anderen Zutaten auch in der Zutatenliste aufgeführt werden müssen.

Dort stehen dann zum Beispiel der Artname sowie die Form der Verarbeitung, also etwa „teilweise entfettetes Pulver aus Acheta domesticus (Hausgrille)“. Bei den derzeit am Markt befindlichen Produkten wird sogar direkt vorn auf der Verpackung damit geworben, was somit besonders gut erkennbar ist und Interessierte ansprechen soll. Als Argumente für den Verzehr von Insekten werden oftmals der Beitrag zur Nahrungssicherheit und zum Umweltschutz hervorgebracht.

Wer allergisch auf Krustentiere, Weichtiere oder Hausstaubmilben ist, sollte aber vorsichtig sein. Entsprechende Hinweise auf der Verpackung insektenhaltiger Produkte sind jedoch vorgeschrieben. Aufgrund von Übergangsregelungen sind einige Krabbler zwar derzeit ohne Zulassung auf dem Markt, aber auch diese werden in der Zutatenliste mit ihrem deutschen und lateinischen Namen aufgeführt. Von „undercover“ kann also nicht die Rede sein. So können Sie sich aktiv für oder gegen Krabbeltiere auf dem Teller entscheiden.

