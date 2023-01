Jeden Tag 100 Teller Suppe Berliner Shoppingcenter kochen für Bedürftige in Kiezen

Berliner Shoppingcenter kochen für Bedürftige. An der gemeinsamen, berlinweiten Suppenaktion unter dem Motto „Suppe auf Achse – alle verdienen eine warme Mahlzeit“ beteiligen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spandau Arcaden, Neukölln Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, Gropius Passagen, der Wilma und des Forums Steglitz.

Von Montag bis Freitag werden täglich rund 100 Portionen Suppe von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einkaufszentren zubereitet und dann an Obdachlose und andere Bedürftige in den Kiezen verteilt. Gekocht wird in den Küchen der Center oder bei Gastromietern. Die Suppe wird dann in Thermobehältern aus einem für die Aktion angemieteten Imbisswagen ausgegeben.

Die Aktion startete am Montag in Steglitz, als das Team des Forums Steglitz am Hermann-Ehlers-Platz unweit des Rathauses Suppe verteilte. Auch Maren Schellenberg beteiligte sich, die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf. Am Dienstag übernahm das Team der Spandau Arcaden, die Spandauer Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner nahm teil. Auch am Mittwoch um 17 Uhr wird auf dem Platz zwischen Bahnhof Spandau und Arcaden Suppe verteilt.

Bis zum 3. Februar sollen nun täglich etwa 100 Portionen Suppe ausgegeben werden. Dann endet die Aktion mit einer Verteilung des Teams der Neukölln Arcaden mit dem Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel, in der Teupitzer Straße bei der Kubus gGmbH. (cmk)

