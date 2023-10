Lila Bäcker in Finanznöten Filialen in Berlin und Brandenburg betroffen

Die Backshop-Kette Lila Bäcker ist in finanzielle Schieflage geraten. Der Deutschen Presse-Agentur zufolge hat das Unternehmen „Unser Heimatbäcker“, das hinter der Marke „Lila Bäcker“ steht, beim Gericht einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Die Kette betreibt viele Filialen in der Region Berlin-Brandenburg.

Ein gerichtliches Sanierungsverfahren ist keine Insolvenz. Seit Anfang 2021 können Unternehmen dieses Verfahren nutzen, um eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. Dieses frühzeitige Krisenmanagement ist im Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz geregelt. Es umfasst unter anderem einen Restrukturierungsplan.

Keine Entlassungen geplant

Im Zuge der Neuaustrichtung verhandelt die Geschäftsführung nach eigenen Angaben mit Investoren. Der Betrieb soll demnach in allen etwa 230 Filialen unverändert weiterlaufen. Betroffen seien 1600 Beschäftigte, die ihre Arbeit jedoch behalten sollen.

Die Unser Heimatbäcker Holding GmbH wurde 1990 gegründet und hat seine Zentrale in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. Lila Bäcker hatte bereits Anfang 2019 Insolvenz angemeldet und war damals dank einer Bürgschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern im September neu gestartet.