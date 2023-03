Lufthansa eröffnet zwei Lounges am BER Am Wasserdampfkamin „entspannt arbeiten“

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat zwei neue Aufenthaltsräume am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) renoviert. Eröffnet werden diese am 3. April. Personen, die mit der Business-Class fliegen, haben Zutritt zu der „Business Lounge“. Viel fliegende, die der Konzern „Senatoren“ nennt, dürfen sich in der „Senator Lounge“ aufhalten.

In diesem etwas luxuriöseren Raum können die Kund:innen „zum Wohlfühlen, Entspannen und Arbeiten“ an einem Wasserdampfkamin sitzen. Der Konzern möchte die Gäste außerdem mit einem digitalen Kunstkonzept dazu bringen, „die Kunst in der Lounge per App selbst mitzugestalten“.

In der „Business-Lounge“ können sich die Gäste „gemütlich zurücklehnen“ und „klassische Musik, Konzertübertragungen und Filme“ auf einem Fernseher schauen. An den Wänden hängen „Bildbände in Manufakturqualität“. Die Kunst lässt sich nicht per App steuern.

Wer noch häufiger als „Senatoren“ um die Welt fliegt, darf einen weiteren Raum betreten. Dieser dient „HON Circle Mitgliedern“ als „Rückzugsmöglichkeit mit viel Privatsphäre“. (sims)

