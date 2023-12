Mein erster Job Mit dem Bollerwagen Altglas gesammelt

Aufgewachsen in Köpenick, damals gab es noch die DDR, habe ich bereits früh begonnen, ein bisschen was nebenher zu verdienen. Als Kind bin ich wie so viele andere Kinder auch mit meinem Bollerwagen losgezogen und habe in meiner Straße an den Haustüren geklingelt, um nach Altpapier und leeren Glasflaschen zu fragen, die in der DDR als begehrte Rohstoffe gehandelt wurden.

Wenn ich genug zusammen hatte, habe ich alles bei sogenannten Sero-Annahmestellen abgegeben. 30 Pfennig gab es pro Kilo Altpapier, für eine Kornflasche 20 Pfennig. Das Geld habe ich nicht gleich ausgegeben, sondern es für einen besonderen Moment gespart. Einmal im Jahr, im Hochsommer, gab es in der Kaufhalle immer Wassermelonen, auf die war ich immer ganz scharf. Dafür habe ich mein ganzes Geld ausgegeben.

Mit 14 Jahren kam dann der erste richtige Nebenjob, als Küchenhilfe in einem sogenannten Clubrestaurant. Ich habe Geschirr abgewaschen und die teils hartnäckigen Überreste von so typischen DDR-Gerichten wie Wurstgulasch, Senfeier und falscher Hase von den Tellern und dem Besteck geschrubbt. Geschirrspüler gab es zu dieser Zeit nicht. Rund 40 Mark habe ich an einem Wochenende verdient. Davon habe ich mir Kleidung und Schuhe gekauft, wenn es mal welche gab, die mir gefallen haben.

Nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester im Krankenhaus in Köpenick und nach dem Mauerfall habe ich das Abitur nachgeholt und ein Medizinstudium angefangen. Als gelernte Krankenschwester habe ich mir nebenbei mein Unterhalt in der Hauskrankenpflege verdient – das erste richtige Geld. Rund 2000 D-Mark waren das im Monat.

Das war für mich eine prägende Zeit. Ich habe viele Menschen gesehen, die allein und auf fremde Hilfe angewiesen waren. Teilweise auch sehr traurige Schicksale. Doch ich habe in dieser Zeit auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen und auch einen langersehnten Wunsch konnte ich mir erfüllen: Ich bin nach Rom gereist. Davon hatte ich damals schon immer geträumt.