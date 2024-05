Mein guter Rat Das sollten Sie beachten, wenn Sie mit Tieren verreisen

Wenn Sie gerade Ihren Sommerurlaub planen, müssen Sie leider die Erhöhung der Luftverkehrssteuer mitdenken, die seit Anfang Mai die Flugtickets verteuern kann. Aber auch wenn Sie sich mit einem tierischen Begleiter auf die Urlaubsreise machen, sollten Sie einiges beachten.

Am besten informieren Sie sie sich vor der Buchung direkt bei der ausgewählten Unterkunft, ob Haustiere erlaubt sind und welche Gebühren erhoben werden. Auf den gängigen Buchungsplattformen sind wichtige Details oft gar nicht aufgeführt. Auch individuelle Absprachen sind nicht möglich, beispielsweise, ob spezielle Hundezimmer verfügbar sind. Klären Sie also solche Fragen direkt, auch ob es bestimmte Regeln für Haustierbesitzer gibt. Manchmal dürfen Sie Hunde in bestimmte Bereiche der Unterkunft, wie zum Beispiel das Restaurant, nicht mitnehmen.

Wenn Sie ins europäische Ausland reisen, ist das Mitführen eines EU-Heimtierausweises Pflicht. Dörte Elß, Chefin der Berliner Verbraucherzentrale

In einigen Urlaubsregionen gibt es Hundestrände, auch dazu informieren Sie sich also bestenfalls vorab, denn in den anderen Strandabschnitten sind die tierischen Begleiter meistens nicht erlaubt. Denken Sie daran, relevante Dokumente des Tieres wie den Impfausweis und die entsprechenden Versicherungsunterlagen mitzunehmen. Wenn Sie ins europäische Ausland reisen, ist das Mitführen eines EU-Heimtierausweises Pflicht. Manchmal sind auch bestimmte Einreisebestimmungen relevant.

Wer seinen Hund mit in den Urlaub nimmt, sollte sich vorher gut über die Regeln in der Unterkunft und am Ferienort informieren. © dpa/Robert Günther

Ich empfehle Ihnen, die Telefonnummer Ihres Tierarztes dabeizuhaben. Sinnvoll ist es auch, vorab die Kontaktdaten einer Tierarztpraxis im Urlaubsgebiet herauszusuchen. Was die An- und Abreise betrifft, sollten Sie wissen, dass in der Regel kleine Hunde bis zur Größe einer Hauskatze in einer passenden Transportbox in der Deutschen Bahn unentgeltlich reisen.

Für größere Hunde benötigen Sie eine eigene Fahrkarte und zahlen die Hälfte des Fahrpreises. Sie müssen sie aber anleinen und ihnen einen Maulkorb anlegen. Planen Sie eine Flugreise, sollten Sie sich vorab informieren, wie Hunde mitgeführt werden dürfen. Übrigens: Falls Sie eine Fähre nutzen, bedenken Sie: Auch Hunde können seekrank werden.

