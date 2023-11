Mein guter Rat So sollten Sie auf Schimmel reagieren

Der November bringt nasskaltes Wetter mit sich und leider zieht uns die Feuchtigkeit nicht nur in die Glieder, sondern manchmal auch in die Wohnung oder das Haus. Ich empfehle Ihnen, gerade in dieser Jahreszeit regelmäßig entlegene, feuchte und kalte Ecken zu kontrollieren. Vor allem an Außenwänden und hinter großen Möbelstücken entsteht schnell Schimmel.

Sollten Sie fündig werden, müssen Sie Ihren Vermieter oder gegebenenfalls die Hausverwaltung und Gebäudeversicherung informieren. Als Mieter haben Sie nämlich eine Mitwirkungspflicht und müssen dafür sorgen, dass sich der Schaden nicht vergrößert. Ihn zu dokumentieren, ist ebenfalls sinnvoll. Schimmel sollte zwar möglichst von Fachleuten entfernt werden, kleine Flecken können Sie jedoch durchaus selbst beseitigen. Auf glatten Flächen genügt hier die Entfernung mit einem Lappen und Haushaltsreiniger. Schimmel-Sprays enthalten häufig Chemikalien, welche Ihre Gesundheit und die Umwelt unnötig belasten können. Deshalb rate ich Ihnen von der Verwendung ab.

Ich erlebe es immer wieder, dass Gespräche über Schimmel schambehaftet sind. Dörte Elß, Chefin der Berliner Verbraucherzentrale

Raue Flächen wie Tapeten sollten Sie entsorgen und die Wand darunter mit 70- bis 80-prozentigem Brennspiritus behandeln. Seien Sie wegen der Explosions- und Brandgefahr hierbei besonders vorsichtig und halten Sie Zündquellen fern. Empfehlenswert ist es auch, sich bei der Schimmelentfernung mit Handschuhen, einer Schutzbrille sowie einer FFP2-Maske zu schützen.

Ich erlebe es immer wieder, dass Gespräche über Schimmel schambehaftet sind. Dabei entsteht er nicht nur durch mangelnde Hygiene und das falsche Verhältnis beim Heizen und Lüften. Holen Sie also unbedingt Rat ein, gerade wenn es sich um befallene Flächen handelt, die größer als 0,5 Quadratmeter sind. Auch tiefere Schimmel- und Feuchteschäden mit unbekannter Ursache bedürfen eines Experten. Diese Stellen können Sie großflächig und luftdicht mit einer Folie und Klebeband abkleben, bis die Ursache geklärt ist.

Die Kolumne „Mein guter Rat“ erscheint immer donnerstags.