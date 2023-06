Reisesnacks per App bezahlen Bahn-Shop am Berliner Ostbahnhof funktioniert ohne Verkäufer

Das Prinzip „Pick&Go“ wird zu „Pick&Ride“, erklärt die Deutsche Bahn. Auch wenn sich der Unterschied der Slogans nicht wirklich erschließt, der neue Shop für Reisebedarf am Ostbahnhof zeigt die nächste Phase auf dem Weg zur digitalen Einkaufswelt. Im Service-Store mit Snacks und Getränken für unterwegs gibt es keine Verkäufer mehr. Und keine Bargeldkasse.

Der rund um die Uhr geöffnete Laden, 45 Quadratmeter klein, wird mit einer App gesteuert, die Bahnkunden vor Betreten herunterladen müssen. Ohne die „ServiceStore-App“ kommen sie gar nicht erst hinein. Die App verbindet sich dann offenbar mit Kameras, die das Shop-Innere im Blick behalten und registrieren, was der Kunde aus den Regalen nimmt.

„Möglich macht das der Einsatz von künstlicher Intelligenz und modernster Kameratechnologie“, teilt die Bahn mit. „Die App berechnet dann automatisch die Summe des Einkaufs und erstellt eine Rechnung, worüber Kund:innen per E-Mail informiert werden.“

Martina Klement, Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung des Senats, ist begeistert: „Die Eröffnung des 24/7 ServiceStores im Berliner Ostbahnhof ist ein tolles Beispiel dafür, wie digitaler Fortschritt den Alltag vereinfachen und positive Veränderungen für uns alle herbeiführen kann.“

„Wir sind davon überzeugt, dass Konzepte dieser Art eine große Zukunft haben“, sagt Wenzel Bürger, Geschäftsführer von SSP, dem Franchisepartner der Bahntochter DB Station&Service.

In Ahrensburg, einer kleinen Stadt in Schleswig-Holstein, habe man 2021 schon Erfahrungen mit einem einfacheren Prototyp des kassenlosen Shop-Systems gemacht. Welche genau, lässt die Bahn offen. Am Ostbahnhof sei nun „erstmalig“ eine technische Weiterentwicklung am Start, der „ServiceStore 2.0“.