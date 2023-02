Stadteingang West Dialogwerkstatt am 20. Februar

Seit Anfang Januar arbeiten acht interdisziplinäre Planungsteams an Entwürfen für das neue Stadtquartier am Stadteingang West. Auf etwa 45 Hektar zwischen S-Bahnhof Grunewald und dem ICC soll das neue urbane Quartier entstehen. Möglich wird dies, weil die neue Trassenführung für den Ersatzneubau für das Autobahndreieck Funkturm die es möglich machen wird, vorher nur schwer zugängliche Flächen zu entwickeln.

In den nächsten Monaten soll ein „Wettbewerblicher Dialog“ zwischen den im Dezember ausgewählten Planungsteams und der Stadt- und Fachöffentlichkeit die Grundlagen dafür schaffen, dass anschließend ein Masterplan durch eines der Teams entwickelt werden kann. Auf der Basis dieses Masterplans wiederum sollen anschließend der Flächennutzungsplan geändert werden.

Am kommenden Montag, 20. Februar, lädt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in diesem Rahmen zu einer „Dialogwerkstatt“ ein. Sie findet in den Räumlichkeiten der AVUS-Tribüne statt. Zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr können Interessierte mit den ausgewählten Planungsteams erste Planungsideen diskutieren.

