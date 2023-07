Tarifrunde in den Berliner DRK-Kliniken Ärzte und Pflegekräfte wollen deutlich mehr Geld

In Berlins Krankenhäusern startet die nächste Tarifrunde – gar zwei Runden zugleich. Nachdem in den Verhandlungen im öffentlichen Dienst im Frühjahr auch in Berlin die kommunalen Krankenhäuser bestreikt wurden, darunter die Charité, beginnen nun in den DRK-Kliniken doppelt Tarifgespräche: Zeitgleich verhandeln das nicht-ärztliche Personal und die Mediziner, was selten ist.