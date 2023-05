Ticket-Plattform von DEAG erweitert Vorstand Lukas Goy leitet künftig operatives Geschäft

Die Deutsche Entertainment AG (DEAG) hat Lukas Goy in den Vorstand ihrer Tochtergesellschaft Mytic Myticket AG berufen. Goy wird das operative Geschäfte verantworten und die strategische Planung des Unternehmens übernehmen. Die Erweiterung des Vorstands erfolge aufgrund des wachsenden Geschäfts mit Ticketverkäufen. Dies teilte der Mutterkonzern am Donnerstag mit.

Die DEAG ist ein europaweit tätiger Konzertveranstalter mit mehreren Tochterfirmen, neben Deutschland unter anderem in Großbritannien und der Schweiz. Der Hauptsitz befindet sich in Berlin. Nach Angaben des Unternehmens wächst das Ticketgeschäft seit Jahren: 2022 setzte es rund neun Millionen Tickets ab. Im laufenden Geschäftsjahr will die DEAG mehr als zehn Millionen Tickets verkaufen.

„Wir befinden uns auf einem dynamischen Wachstumspfad, wollen zukünftig neue Technologien in unser Portfolio einbauen und so Kunden weiterhin erstklassiges Entertainment bieten“, sagte Moritz Schwenkow, der Geschäftsführer von Myticket.

Lukas Goy arbeitet seit 2018 bei Myticket. Zuvor war er Projektleiter bei einer anderen DEAG-Tochter. Eine seiner Hauptaufgaben werde es sein, neue Vertriebskanäle zu erschließen, teilte das Unternehmen mit. Die DEAG kündigte an, künftig mehr Tickets für Sportveranstaltungen und Ausstellungen verkaufen zu wollen. (