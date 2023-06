Verdacht auf Compliance-Verstoß Wurde in Berlins Vivantes-Kliniken bei Bau-Aufträgen gemogelt?

In Berlins Vivantes-Kliniken werden fragwürdige Vergaben in Millionenhöhe geprüft. Nach Tagesspiegel-Informationen handelt es sich um Bauaufträge der auf Jahre angelegten Modernisierung der Krankenhäuser und Pflegeheime des kommunalen Konzerns. Die fraglichen Vergaben an externe Firmen sollen über die 100-prozentige Tochterfirma „Vivantes Service Gesellschaft“ (VSG) erfolgt sein, die Vorgänge werden nun auf „Unstimmigkeiten“ durchgesehen.