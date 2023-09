Werbung für Brückenstrompreis Aktionswoche der IG Metall

Mit einer bundesweiten Aktionswoche wirbt die IG Metall für einen Industriestrompreis, der die energieintensive Industrie entlastet. „Der Brückenstrompreis sichert Arbeitsplätze. Er bringt die energieintensiven Betriebe durch den Klima-Umbau“, meinte Dirk Schulze, IG-Metall-Bezirksleiter in Berlin, Brandenburg und Sachsen, am Montag. Tausende Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. „Deswegen die klare Ansage an die Bundesregierung: Genug diskutiert – jetzt muss der Brückenstrompreis kommen.“ Jens Köhler, Betriebsratsvorsitzender von BMW in Leipzig, forderte die Stromsubvention „für alle Unternehmen, die sich zu Standort- und Tariftreue verpflichten“.

„Wir brauchen eine Brücke für die nächsten sechs, sieben Jahre, bis wir genügend erneuerbare Energien zu konkurrenzfähigen Preisen haben“, meinte Steffen Lange vom Elektrostahlwerk Hennigsdorf. „Es brennt in der Industrie und ganz besonders im Stahl. Wir verlieren seit langem Aufträge, weil die Konkurrenz im Ausland mit viel günstigerem Strom produziert“, sagte Uwe Jahn, Betriebsratsvorsitzende im Schmiedewerke Gröditz.

Die IG Metall möchte einen Preis von fünf Cent brutto für die Kilowattstunde, und orientiert sich dabei am europäischen Markt. Wer die Förderung erhält, soll sich zu Investitionen in den Umbau der eigenen Produktion verpflichten. Der Brückenstrompreis soll auf energieintensiven Branchen beschränkt sein, etwa auf Stahlwerke, Gießereien und Aluminiumhersteller. Allerdings brauchen auch Krankenhäuser und sonstige Betriebe der Daseinsvorsorge sowie private Haushalte bei den Energiekosten eine rasche Entlastung. Daher sollte zusätzlich zur Einführung eines Brückenstrompreises die Strompreisbremse verlängert und angepasst werden, meint die größte deutsche Gewerkschaft.