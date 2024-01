Werkstatt für Künstliche Intelligenz : Hochschule für Technik und Wirtschaft lädt zur KI-Konferenz in Berlin

Die HTW in Oberschöneweide zeigt Unternehmern, was ChatGPT & Co. so alles erledigen können. Eine Unternehmerin aus Marzahn empfiehlt, den KI-Einsatz nicht lange aufzuschieben.