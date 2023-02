Im Falle eines CDU-Wahlsiegs Wegner will Joe Chialo zu Berlins Kultursenator machen

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner will im Falle eines Wahlsiegs Joe Chialo zum neuen Berliner Kultursenator machen. Das teilten Wegner und Chialo am Mittwoch bei einem Treffen mit Künstlern in der Alten Münze mit.

„Berlin braucht einen Kultursenator, der gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern diese Stadt gestaltet. Mit Joe Chialo haben wir eine Persönlichkeit gewonnen, die die Bedingungen für Kulturschaffende in unserer Stadt wie kein Zweiter verbessern kann“, sagte Wegner.

Die kulturellen und wirtschaftlichen Aspekte müssen noch besser miteinander verheiratet werden. Joe Chialo (CDU) über seine Pläne als möglicher Kultursenator in Berlin

Mit Chialo als Kultursenator werde Berlin „als internationaler Leuchtturm der Kultur noch heller strahlen“. Er freue sich sehr, das Thema Kultur in der Hauptstadt nach einem Wahlsieg auf eine neue Ebene heben zu können.

Chialo selber sagte, dass er sich auf die mögliche Zusammenarbeit mit den vielen Akteuren in der Stadt nach der Wahl freue.

„Für mich stehen die Künstlerinnen und Künstler immer im Mittelpunkt. Ich werde dafür sorgen, dass sie die entsprechende Beinfreiheit erhalten, um sich noch besser entfalten zu können“, so Chialo.

Dafür seien nicht nur genügend Freiräume nötig, sondern auch gesicherte Verhältnisse, sagte das Mitglied des Bundesvorstands der CDU. Wichtig sei ihm deshalb, Kultur und Kreativwirtschaft zusammenzudenken.

„Die kulturellen und wirtschaftlichen Aspekte müssen noch besser miteinander verheiratet werden. Damit Berlin Kulturhauptstadt bleibt, müssen wir beides in Zukunft weiter stärken.“

Joe Chialo ist Manager beim in Berlin ansässigen Musikkonzern Universal. 2016 trat der heute 52-Jährige in die CDU ein. Für die Partei trat er bei der Bundestagswahl 2021 als Direktkandidat in Spandau an, den Platz, den zuvor der dortige Kreisvorsitzende Wegner innehatte.

Zugleich wurde er vom damaligen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet in dessen „Zukunftsteam“ für die Themen Kunst und Kultur berufen. Jedoch verpasste Chialo den Einzug in den Bundestag. Seit Januar 2022 sitzt Chialo im CDU-Bundesvorstand.

