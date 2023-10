67:68 bei Spitzenteam Hannover Alba Berlins Basketballerinnen kassieren erste Niederlage

Nach zwei Siegen zum Auftakt in die neue DBBL-Saison haben die Basketballerinnen von Alba Berlin bei den TK Hannover Luchsen die erste Niederlage kassiert. In einem knappen Spiel setzten sich die Pokalsiegerinnen, die im vergangenen Frühjahr bis ins Finale um die deutsche Meisterschaft vorgedrungen waren, 68:67 durch.

Auch wenn die Saison erst wenige Tage alt ist, musste Albas spanischer Trainer Cristo Cabrera bereits auf drei Leistungsträgerinnen verzichten. Neben den Guards Lena Gohlisch und Lucy Reuß, die sich noch im Aufbautraining befinden, fehlte auch die Präsenz von Stefanie Grigoleit unter dem Korb. Die 33-Jährige hatte sich vergangene Woche beim Sieg gegen Herne verletzt.

Doch auch ohne die KIasse der drei Führungsspielerinnen lieferte Alba den ambitionierten Gegnerinnen einen großen Kampf. Mitte des dritten Viertels führte Hannover bereits mit elf Punkten, doch erfolgreiche Dreipunktewürfe von Tessa Stammberger, Deeshyra Thomas und Neuzugang Marie Bertholdt (Albas Topscorerin mit 17 Punkten) leiteten einen Berliner 13:0-Lauf ein.

Alba ging mit einer knappen Führung in die entscheidenden Minuten, leistete sich dann aber zu viele unnötige Fehler. Zwölf Sekunden vor Schluss holte sich Hannover durch Brianna Rollerson die Führung zurück und behielt sie.

In der Tabelle gehört Alba nach der ersten Niederlage zur Verfolgergruppe von Meister Keltern, der als einzige Mannschaft alle drei Spiele gewonnen hat und am Sonntag mit dem 96:56 gegen die zuvor punktgleichen Freiburgerinnen ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt hat.

Alba startet am kommenden Wochenende in den Pokalwettbewerb. In der zweiten Runde geht es am Sonnabend (18 Uhr) auswärts gegen Zweitligist Chemnitz. Das nächste Ligaspiel steht für die Berlinerinnen am 22. Oktober, erneut auswärts, gegen Göttingen auf dem Programm.