Als genesen gelten derzeit 114.151 Menschen (+675), als nicht genesen gelten 7.407 Menschen. Die Zahl der Covid-Intensivpatienten beträgt 304, zwei Menschen weniger als am Vortag.

Die 7-Tage-Inzidenz ist in Berlin im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Sie liegt am Donnerstag bei 62,9, die Corona-Ampel steht hier noch immer auf Rot. Am Mittwoch wurde ein Wert von 64,4 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet. Die prozentuale Veränderung der aktuellen Inzidenz zu derjenigen von vor sieben Tagen gab der Lagebericht am Donnerstag mit minus 18 Prozent an - hier zeigt die Ampel Grün.

Die drei Bezirke mit der höchsten Inzidenz in Berlin sind Spandau, Reinickendorf und Neukölln. Den niedrigsten Wert meldet wie auch am Vortag der Berliner Südwesten: In Steglitz-Zehlendorf liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 42,2 (Mittwoch: 39), gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf mit 53,0 (52,1) und Treptow-Köpenick mit 53,3 (60,3).