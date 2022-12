Berlins Finanzsenator zu Enteignungen Kostenschätzung des Senats nicht mehr „up to date“

Berlins Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) hält die 2020 vom Senat angestellte Kostenschätzung für die Höhe der im Fall von Enteignungen fälligen Entschädigung für überholt. „Kostenschätzungen muss man auf jeden Fall korrigieren, sobald sie älter als ein halbes Jahr sind“, erklärte Wesener auf einer vom Bündnis „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ organisierten Podiumsdebatte darüber, wie viel die Enteignung großen Immobilienkonzerne kosten würde.

Wesener fügte hinzu: „Die Zahlen, die in der Vergangenheit im Raum standen, sind angesichts vieler Entwicklungen sind vermutlich nicht mehr ganz up to date.“ Er begründete seine Aussage mit der Zinsentwicklung und dem Fakt, dass durch den Vonovia-Verkauf mehr als 15.000 ehemals private Wohnungen in Landesbesitz gelangten. Eine neue Kostenschätzung liegt Wesener zufolge aktuell zwar nicht vor. Er ließ aber erkennen, dass er von einer Entschädigungssumme unterhalb der 2020 von der Stadtentwicklungsverwaltung taxierten Höhe zwischen 29 und 39 Millionen Euro ausgeht.

Darüber hinaus Wesener sprach sich dafür aus, eine neue Kostenschätzung nach dem Ertragswert und nicht wie 2021 geschehen nach dem Verkehrswert der Wohnungsbestände anzustellen. „Am Ende werden es die Gerichte sein, die die Entschädigungshöhe definieren“, sagte Wesener. Sollte es ein Gesetz geben, werde dieses vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden, zeigte sich der Finanzsenator überzeugt. Er warnte vor einer erneuten Pleite für das Land Berlin wie im Fall des Mietendeckels, dessen Ende Wesener als „doppelten Tiefschlag“ bezeichnete.

Wesener teilt Kritik an Kommission

Kritik übte er an der Art und Weise, wie die vom Senat eingesetzte Expertenkommission für die Umsetzung des Volksentscheids arbeitet. „Ich persönlich glaube auch, dass mehr Transparenz gut wäre“, sagte Wesener und teilte damit die Kritik der Initiative, die die fehlende Möglichkeit öffentlicher Einsichtnahme in die dort laufenden Diskussionsprozesse wiederholt lautstark moniert hatte. Er habe die Kritik im Senat gemeinsam mit Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) wiederholt zum Ausdruck gebracht, sagte Wesener weiter. Zeitgleich betonte er die Unabhängigkeit der von Herta Däubler-Gmelin (SPD) geleiteten Kommission und verteidigte deren Einsetzung.

Für etwas Licht im Dunkel der Kommissionsarbeit sorgte mit Susanne Heeg ein von der Initiative entsandtes Mitglied des Gremiums. Die an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main lehrende Stadtforscherin rechnet damit, „dass es mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einer Minderheitenposition“ derer kommen wird, die gegen ein Enteignungsgesetz votieren. Im Umkehrschluss bedeutet das: Heeg rechnet mit einer Mehrheit für ein Enteignungsgesetz bei mindestens einem Minderheitenvotum. Weitere Mitglieder der Kommission bestätigten diese Prognose im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Es war das erste Mal, dass sich ein Mitglied der Kommission öffentlich zu deren Arbeit und zu den zum allergrößten Teil hinter verschlossenen Türen durchgeführten Beratungen äußerte. Die Kommission trifft sich am Freitag zur zweiten öffentlichen Anhörung seit ihrer Einsetzung im Ende April. Thema werden die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien sowie die Auswirkungen einer Vergesellschaftung auf den Berliner Wohnungsmarkt sein.

Unter den Anzuhörenden befinden sich unter anderem Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, der zur Linkspartei gehörende Stadtsoziologe Andrej Holm sowie Maren Kern, Vorsitzende des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen.

