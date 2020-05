Müller bei der Besichtigung der umfunktionierten Intensivstation der Charité Campus-Klinik. Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa





Sie waren zwei Jahre Kultursenator und wissen, was es bedeutet, dass Berlin in Coronazeiten ohne Theater, Opern, Konzerte, Clubs und Bars auskommen muss. Geht der Stadt auf lange Zeit die kulturelle Anziehungskraft verloren?

„Wir werden sehr schnell wieder ein großer Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt werden. Natürlich ist es ein tiefer, bitterer Einschnitt für die Kulturszene, auch wenn manche Einrichtungen die Krise nutzen, um sich mit digitalen Angeboten neue Zielgruppen zu erschließen. Trotzdem glaube ich, dass es mit Berlins Kultur bald wieder nach oben gehen wird. Vielleicht schneller als in anderen Bereichen, die von der Pandemie betroffen sind."

Was sagen Sie den Betreibern von Restaurants, Kneipen und Hotels, die trotz der Lockerungen extrem unter der Krise leiden?

„Wir unterstützen, wo wir es können. Ich sage aber auch, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass ihre Gäste auch in Zukunft neue Anforderungen stellen. Die Menschen sind sensibler geworden, etwa was die Hygiene betrifft. Sie werden erwarten, dass sich die Betriebe länger auf die Abstandsregeln einstellen. Die Theatersäle werden nach Öffnung nicht zu 100 Prozent ausgelastet sein. Die Restaurants werden noch über Monate mit weniger Gästen leben müssen. Nicht nur wegen staatlicher Reglementierungen, sondern weil die Bürger das so entscheiden. Ich selbst bin aus einem Restaurant rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass Abstände nicht eingehalten werden."

Die Berliner Wirtschaft hat sich, weil sie sehr dienstleistungsorientiert ist, in der Coronakrise besonders anfällig erwiesen. Der Senat hilft flächendeckend – aber ist dies nicht auch eine Chance, ungesunde Strukturen zu bereinigen? Muss jeder Kleinbetrieb, der schon vorher auf wackeligen Beinen stand, mit Steuergeldern gerettet werden?

„Wer schon vor der Krise eine schwache Basis hatte, wird sie möglicherweise auch mit öffentlichen Geldern nicht überleben. Wer aber gute Konzepte hat, dem helfen wir mit den Zuschüssen und Kreditprogrammen des Bundes und Landes sehr.

Lässt sich diese Krise auch auf anderen Gebieten kreativ nutzen? Etwa in der Verkehrspolitik? Metropolen wie Paris und London verdrängen die Autos aus Teilen der Innenstadt, in Berlin gibt es bisher nur ein paar zugeparkte Pop-up-Radwege.

Das Auto wird weiter seine Berechtigung haben, schon allein wegen des Wirtschaftsverkehrs. Man sieht aber auch in einigen Bezirken, dass die Gelegenheit ergriffen wird, Dinge sehr schnell voranzutreiben. In den letzten Wochen wurden elf Kilometer Pop-up-Radwege gebaut. Wir bekommen die temporäre autofreie Zone in der Friedrichstraße, temporäre Spielstraßen werden eingerichtet.

Da ist ein neuer Schwung in die Mobilitätswende gekommen, zugunsten der Radfahrer und auch Fußgänger. Es gibt viele Ideen, die gerade konstruktiv diskutiert werden. Klar ist: Die Haltung ändert sich."

Das ist eine dauerhafte Entwicklung?

„Ich glaube schon. Das ist so wie mit den Hygieneregeln und der Digitalisierung: Auch die Mobilität verändert sich – und damit auch die Erwartungshaltung der Bürger. Bezirke haben erkannt, dass sie selbstständig tätig werden können und nicht auf den Senat warten müssen. Ihre Aufgabe ist es, das 2018 beschlossene Mobilitätsgesetz umzusetzen und eigene Schwerpunkte zu setzen. Allerdings staune ich, dass auf einmal alles ohne Beteiligungsverfahren läuft, was vorher allen so wichtig war. Da sollte nachjustiert werden."





Die Berliner Haushaltspolitiker waren seit 2012 in Partystimmung, jedes Jahr gab es hohe Überschüsse, es konnten über fünf Milliarden Euro Schulden abgebaut werden. Das ist jetzt alles für die Katz. Wurmt Sie das nicht, jetzt wo sich Ihre Amtszeit möglicherweise dem Ende zuneigt?

„Das ist furchtbar. Wir haben in den vergangenen Jahren viel investiert, aber auch gut konsolidiert. Jetzt zu sehen, wie dieser Erfolg auf Null gefahren wird, das ist bitter. Trotzdem ist es richtig, zur Bekämpfung der Coronakrise viel öffentliches Geld einzusetzen."

Die Koalitionsfraktionen wollen sechs Milliarden Euro neue Schulden machen, über eine lange Laufzeit von 27 Jahren. Ein Sparprogramm im Haushalt soll es nicht geben. Sind Sie damit einverstanden?

„Der parlamentarische Haushaltsgesetzgeber ist frei, zu entscheiden, wie er den Etat beschließt. Das muss der Senat akzeptieren. Wir haben aber deutlich gemacht, dass uns wichtig ist, für die Handlungsfähigkeit künftiger Politikergenerationen eine seriöse und besonnene Haushaltspolitik zu betreiben.

Wir wollen nicht zurückfallen in schlimme Kürzungszeiten. Für den Abbau der Kredite, die wir jetzt aufnehmen müssen, sollten wir Tilgungszeiträume verabreden, die überschaubar sind. Ich werbe auch für vorsichtige Einsparungen, ohne wirtschaftliche Entwicklungen abzuwürgen."

Finanzsenator Matthias Kollatz erinnerte daran, dass auch die nächsten 30 Jahre sicher nicht krisenfrei bleiben.

„Da hat er völlig recht. Wir müssen davon ausgehen, dass es ungefähr alle zehn Jahre einen heftigen wirtschaftlichen und finanziellen Einschnitt gibt. Das bedeutet jedes Mal weitere Einnahmeausfälle und zusätzliche Ausgaben. Es geht nicht immer weiter nach oben."

Wo Sie Krise offenbar ganz gut können – haben Sie nicht Lust, doch noch eine Weile weiterzumachen?

„Ich habe immer Lust, Politik zu machen, auch ohne Krise. Wir haben in der SPD etwas verabredet für den Wechsel an der Berliner Parteispitze, das ist auch richtig und gut nach zwölf Jahren SPD-Landesvorsitz. Alles Weitere wird man sehen."

Immerhin ist die Berliner SPD auf etwa 20 Prozent geklettert, Ihre persönliche Beliebtheitsquote liegt laut Umfragen bei 51 Prozent…

„… (lacht) Nicht auszuhalten!"

Der bayerische Landesvater Markus Söder kommt allerdings auf 94 Prozent. Hätten Sie vielleicht auch mal, wie Söder, mit Toilettenpapier posieren sollen?

„Bayerischer Ministerpräsident will ich ja nicht mehr werden. Aber im Ernst: Berlin ist nun mal ein ganz anderes Pflaster und es freut mich, dass es wieder mehr Unterstützung für meine Partei und mich in Berlin gibt."





Sie sagen es nicht, aber eigentlich soll Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Herbst 2021 Regierende Bürgermeisterin werden. Was kann Giffey, was Müller nicht kann?

„Franziska Giffey hat sich vorgenommen, was mich sehr freut, für die Berliner SPD mehr Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam mit dem SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Dass beide für den Landesvorsitz kandidieren, ist gut. Neue Impulse und Ideen kann die SPD immer brauchen. Was sich daraus in den weiteren Schrittfolgen entwickelt, wird man – wie gesagt – sehen."

Aber Sie bleiben bis zur Berliner Wahl im Herbst 2021 Regierender Bürgermeister?

„(lacht) Sehe ich da bei Ihnen eine Lernkurve?"

Na, Ihre Partei war nicht immer einer Meinung, wann Sie das Amt abgeben sollten…

„… das stimmt. Aber das muss man eben als Bürgermeister aushalten."

Versuchen wir es mal im Konjunktiv: Sollten Sie nach der Wahl 2021 nicht mehr im Roten Rathaus sitzen, könnten Sie dann entspannt aus dem Amt scheiden? Ohne ein bitteres Gefühl?

„Ja. Was ich in den vergangenen Jahren als Regierungschef und Wissenschaftssenator erreicht habe, auch im Bereich Wissenschaft und Forschung und den Investitionen, damit kann ich vor mir selbst gut bestehen."

Sie wirken in den letzten Wochen, als hätten Sie neue Freude am Amt entwickelt.

„Vielleicht habe ich mich manchmal selbst zu sehr unter Druck gesetzt – und wollte zu schnell zu viel. Dann kommt irgendwann ein Punkt, an dem man sich freier machen muss. Dann wird man lockerer – manchmal mit dem schönen Nebeneffekt, dass die Arbeit besser gelingt."