1,5 Millionen Euro vom Bund Berliner Zionskirche bekommt Geld für Sanierung

Die Zionskirche in Mitte war ein Ort des zivilgesellschaftlichen Widerstandes – gegen den Nationalsozialismus und in der DDR. Noch heute sind Farbspuren sichtbar von Plakaten, die dort 1989 bemalt wurden. Als wichtiges Kulturdenkmal erhält die Kirche nun knapp 1,5 Millionen Euro vom Bund für die weitere Sanierung und den Einbau einer Erdwärmeheizung.

Insgesamt werden drei Kulturdenkmäler in Mitte durch das Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes gefördert. Auch das Kino International in der Karl-Marx-Allee und die Golgathakirche in der Borsigstraße erhalten finanzielle Mittel. Das teilen sowohl die Abgeordnete Hanna Steinmüller (Grüne) als auch die Abgeordnete Annika Klose (SPD) mit. Beide haben die Anträge im Bundestag unterstützt.

Das Kino International erhält 938.765 Euro für die Erneuerung der Technik und die Restauration des denkmalgeschützten Gebäudes. Hier waren die Baukosten zuletzt gestiegen. Das ehemalige Premierenkino der DDR wird heute von der Yorck-Gruppe betrieben.

Die Golgathakirche, ebenfalls ein historisch bedeutender Ort für die Bürgerrechtsbewegung 1989, erhält 498.000 Euro für eine neue Orgel.

Und hier noch weitere Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Mitte:

„Kiezblocks“, das heißt: In Berliner Kiezen entstehen Zonen, die zwar jeweils mit Autos befahren, aber nicht komplett durchfahren werden können. Hinzu kommen weitere Verkehrsberuhigungs-Ideen. Vorbild sind sowohl namentlich als auch vom Vorgehen her die „Superblocks“ in Barcelona. Auch in Berlin gibt es inzwischen einige Kiezblocks. Nun wurde ein weiterer für die nördliche Luisenstadt beschlossen. Mehr dazu im Newsletter.

„Ein wichtiges und sichtbares Projekt“: Diskussion um Fußgängerzone am Hackeschen Markt

Toilettenhäuschen am Arkonaplatz soll zum Café werden

Wie geht es weiter mit Karstadt am Leopoldplatz? Öffentliche Veranstaltung am 1. Dezember

Den aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Mitte können Sie hier kostenlos bestellen - wie übrigens all unsere zwölf Newsletter für die zwölf Berliner Bezirke.

Zur Startseite