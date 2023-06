24 Künstler:innen gehen in die Kirche Ausstellung „Zeit Licht Raum“ in Berlin-Steglitz

Meist Abstraktes und etwas Konkretes, hier Vögel, da Natur, Werke in allen leuchtenden Farben des Regenbogens und Bilder in eher gedeckter Anmutung – das Spektrum, das der Künstlerzusammenschluss Kunst.Raum.Steglitz ab Sonntag, 11. Juni, in der Steglitzer Patmosgemeinde präsentiert, ist groß und bunt. Die Ausstellungseröffnung wird um 13 Uhr gefeiert: Zur öffentlichen Vernissage füllt Astrid Graf mit ihrer Bassklarinette den Kirchenraum.

Der gezeigte malerische Reigen spiegelt die Vielfalt der im Verein vertretenen Künstlerinnen und Künstler wider. 2014 wurde Kunst.Raum.Steglitz gegründet – die Kultur im Südwesten sollte gestärkt, der Austausch unter den Künstler:innen erleichtert und ihre Sichtbarkeit erhöht werden.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Zeit Licht Raum“ ist bis Januar 2024 zu sehen. Geöffnet ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr, dienstags steht die Kirchentür auch bis 17 Uhr offen. Auch vor und nach den Gottesdiensten kann die Ausstellung besichtigt werden; die Gottesdienste finden inmitten der Kunst statt. Die Adresse lautet: Evangelische Patmos-Gemeinde, Gritznerstaße 18/20, 12163 Berlin.

24 der Vereinsmitglieder beteiligen sich nun an der Gruppenausstellung „Zeit Licht Raum“. „Der Verein hat dieses Thema gewählt, um mit den dazu entstandenen Arbeiten dem außergewöhnlich lichten und atmosphärisch offenen Kirchenraum gerecht zu werden“, schreibt Jacqueline Hayden, die Webmasterin der Gemeinde, auf der Patmos-Website.

Die Patmosgemeinde ist nicht in einem klassischen Kirchenbau beheimatet. Das Gemeindezentrum wurde von Peter Lehrecke im Architekturstil der Neuen Sachlichkeit erbaut; 1963 wurde es eingeweiht. Im großen Kirchsaal steht die Gemeinde selber, die Menschen, im Mittelpunkt. Altar und Orgel sind aus der Mitte gerückt, ein offener Säulengang umrandet das Auditorium. Vor allem fällt das viele Licht auf, das von drei Seiten in den Saal dringt – hell, freundlich, voller Sonne. Der Gang und die weißen, hohen Wände bieten viel Raum für Kunst.

Lesen Sie jetzt mehr aus Berlins Südwesten

Den Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf, den schon mehr als 31.000 Haushalte abonniert haben, gibt es kostenlos und einmal pro Woche hier: tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die weiteren Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

Vom Nebenverdienst: Thomas Heilmann (CDU) verdiente 2022 1,2 Millionen Euro extra, die Abgeordneten Nina Stahr (Grüne) und Ruppert Stüwe (SPD) haben keine Jobs nebenher

Die Nachbarn vom Mars: Vom Lankwitzer Geocampus der FU beobachten Christoph Gross und Greg Michael unseren Nachbarplaneten – und sorgen für Furore

Vom Lankwitzer Geocampus der FU beobachten Christoph Gross und Greg Michael unseren Nachbarplaneten – und sorgen für Furore „Auf ‚eigenen’ Beinen”: Zehlendorfer organisiert Prothesen für die Ukraine – Sachspenden sind erbeten

Drohende Schließung des Schwimmbads am Teltower Damm: Vielleicht kann doch länger geschwommen werden

Vielleicht kann doch länger geschwommen werden „Zu früh gemäht!” Umweltstadrat Aykal zum bezirklichen Mahd-Regime und Oasen für Insekten

Umweltstadrat Aykal zum bezirklichen Mahd-Regime und Oasen für Insekten Ab dem zwölften Geburtstag sind sie auf sich gestellt: Amt bewässert 2000 Straßenbäume

800.000 Euro noch ungenutzt: Projekt-Ideen für das „Netzwerk der Wärme” (und Kühle) gesucht

Projekt-Ideen für das „Netzwerk der Wärme” (und Kühle) gesucht Breitenbachplatz: SPD schlägt bezirksübergreifendes Sommerpicknick auf der Autobahnbrücke vor

„Vergessen und vorbei?“: Ausstellung über das Kriegsgefangenenlager Lichterfelde – jetzt in Steglitz

24 Künstler:innen gehen in die Kirche: „Zeit Licht Raum” in der Patmosgemeinde

„Zeit Licht Raum” in der Patmosgemeinde Nachbarschaftsfest auf dem Paulinenplatz in Lichterfelde-West: Konzert des Julius-Stern-Instituts und Kunstauktion für „Ärzte ohne Grenzen”

Konzert des Julius-Stern-Instituts und Kunstauktion für „Ärzte ohne Grenzen” Langer Tag der Stadtnatur: 81 Veranstaltungen im Südwesten

81 Veranstaltungen im Südwesten Aus dem „symphonischen Spezialrepertoire”: Sommerkonzert des Dahlemer Kammerorchesters

Kreisliga A: Der SC Lankwitz hat den Klassenerhalt geschafft

Der Tipp zum Trip: Mit dem Carsharing-Auto zum Flughafen

Unsere Bezirksnewsletter kommen auf insgesamt über 275.000 Abos. Suchen Sie sich Ihren Bezirk raus! Kostenlos und unkompliziert unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie.