32 Plätze für Obdachlose Die Notunterkunft in Berlin-Wannsee nimmt ihre Arbeit auf

Die Notübernachtung des Bezirks in der Bergstraße 4 in Wannsee startet am 1. Oktober ihren Betrieb: Menschen, die auf der Straße leben, steht in der von der Die Neue Chance gGmbH betriebenen Unterkunft ein Bett bereit, eine warme Mahlzeit und Frühstück werden angeboten. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich zu duschen. Das Angebot steht Männern und Frauen offen. Die Wannseer Einrichtung verfügt über 32 Übernachtungsplätze; sie ist bis zum 30. April täglich zwischen 19 Uhr und 7.30 Uhr geöffnet.

Der Träger bietet neben der reinen Unterbringung und Versorgung eine mehrsprachige Sozialberatung und eine einfache medizinische Versorgung an. Zudem wird warme Kleidung aus der Kleiderkammer ausgegeben. „Auch in dieser Wintersaison sind Tiere bei uns willkommen, wenn die Halter:innen in der Einrichtung gut auf sie aufpassen!“, schreibt das Team der Neuen Chance auf der Website des Trägers.

„Besonders in dieser Zeit hoher Inflation und steigender Kosten bin ich froh, mit den Angeboten in den kalten Monaten Hilfe bereitstellen zu können“, sagt Sozialstadtrat Tim Richter (CDU). Er danke allen Beteiligten, Trägern und Organisationen für ihr Engagement.

Weitere Hilfsangebote im Südwesten

Immer montags, mittwochs und freitags lädt die Aktion Warmes Essen zwischen 12 und 13.30 Uhr Bedürftige zum Mittagessen in die Pauluskirche in der Kirchstraße 6 (gegenüber vom Rathaus Zehlendorf) ein.

Ab dem 1. November gibt zusätzlich das Adventswohlfahrtswerk in der Gartenstraße 23 (neben dem Bali-Kino, fast direkt am S-Bahnhof Zehlendorf) dienstags und donnerstags zwischen 12 und 13 Uhr warmes Essen aus.

Eine Übersicht über die Kältehilfeangebote des Bezirks sind hier aufgelistet.

Die Website kaeltehilfe-berlin.de gibt eine Übersicht über die Kältehilfe-Angebote in der gesamten Stadt.

