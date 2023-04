70. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR Neue Fensterfront des Berliner SED-Aufarbeitungsvereins

Facelift für die Fassade: In Fennpfuhl erinnern jetzt großformatige historische Fotos an den 70. Jahrestag des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 und an die friedliche Revolution 1989 in der DDR. Die Fotofolien wurden an den Fensterfronten des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB) in der Franz-Jacob-Straße 4 B angebracht.

„Damit wollen wir an die mutigen Menschen erinnern, die in der DDR für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen sind“, so der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte Frank Ebert. „Der Volksaufstand vor 70 Jahren und die friedliche Revolution, die sich 2024 zum 35. Mal jährt, sind wichtige Etappen deutscher Oppositions- und Widerstandsgeschichte“.

Zu sehen sind zwei junge Männer, die an der Leipziger Straße Steine auf sowjetische Panzer werfen. An weiteres Foto an der Wand zeigt einen provisorischen Grenzübergang nach dem Fall der Berliner Mauer. Eine Menschenmenge strömt am 11. November 1989 durch die Öffnung in der Mauer an der Oderberger Straße.

Die neuen großen Fotos werden in der Franz-Jacob-Straße angebracht. © BAB

Der neue Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB), Frank Ebert, ist seit März im Amt. Vom Berliner Abgeordnetenhaus auf fünf Jahre gewählt, übernimmt der DDR-Bürgerrechtler Frank Ebert die Amtsgeschäfte von Tom Sello und ist damit Berlins neuer Ansprechpartner für die Opfer der SED-Diktatur.

