Was haben wir denn hier? Mehrere Din-A4-Seiten, oben drauf das Logo der „Berliner Bäderbetriebe“ um Johannes Kleinsorg. Aktenzeichen: „Bad82 2021-0050“, steht auf dem Papier. „Beratungsleistung zur Architektur.“

Es wird also konkret mit der neuen Berliner Wasserball-Arena an der Gatower Straße in Berlin-Spandau. Das geht aus den Papieren hervor, aus dem der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Gesucht werden seit dieser Woche Architekten und Planer für das 20-Mio-Projekt.

„Ein Schul- und Vereinsbad mit dem Schwerpunkt Wasserball mit ca. 900 Zuschauerplätzen“ werde im Frühjahr 2021 geplant, heißt es in der Akte. Das Becken müsse den Regeln des Weltverbandes Fina entsprechen – schließlich sollen in Spandau auch Länderspiele und Champions League ausgetragen werden. Allerdings soll die Halle auch dem Schulsport dienen. Der Bebauungsplan hat übrigens einen Namen, bitteschön: 5-127 VE.

Hier zeige ich Ihnen eine aktuelle Skizze aus der Bäderakte, wo die Halle überhaupt liegen soll: Tagesspiegel-Link.

Sogar um Fahrradstellplätze geht es jetzt schon. Und um Baumfällungen und Baustellenzufahrten. Um Energienutzung, Barrierefreiheit, Fassade und Dach. Und wie lange sollen die Architekten beraten? „Der Vertragsdauer beträgt 2-4 Jahre“, heißt es in dem Papier. Ein Fertigstellungstermin wird nicht genannt. Bisher hieß es: 2027 soll Berlins neue Wasserball-Arena neben dem Schwimmbad eröffnet werden. – Quelle: Ausschreibung

Der Blick vom Parkplatz. Rechts die jetzige Halle an der Gatower Straße. Und hier (Pfeil) soll die Halle hin. Foto: André Görke

Erst letzte Woche war der Kammmolch neben der Baustelle Thema im Spandau-Newsletter. Kammwas? Der Kammmolch (mit drei „m“) krabbelt gefährlich nahe der Wasserballarena-Baustelle rum. Das Tierchen wurde möglicherweise im benachbarten Südpark entdeckt, berichtete Sportstadtrat Helmut Kleebank, SPD, im Sportausschuss. Ob das Folgen für die mögliche Baustelle am Schwimmbad haben könnte, ist noch nicht klar.

18 Zentimeter ist der Molch lang, besitzt einen gezackten Rückenkamm und ein charakteristisches perlmutt-silbriges Band am Schwanz – und gilt laut Naturschutzbund als streng geschützt. Heißt was? „Streng geschützte Arten dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Außerdem ist es verboten, sie durch Aufsuchen ihrer Lebensstätten zu beunruhigen.“ Hier ein Foto vom Nabu.

Aktuell treibe das Rathaus den B-Plan für die Wasserballarena voran, so Kleebank, „aber für ein richtiges Bauschild ist es noch viel zu früh“. Hoffentlich war der Molch nur ein neugieriger Einzelgänger.

Zwei Tribünen, 900 Fans: Mit dieser Skizze wurde seit Jahren für die Wasserball-Arena in Spandau geworben. Foto: Wasserfreunde Spandau

Millionen-Baustelle im Freibad: Neue WCs, neue Kabinen, neue Duschen, neue Frittenbude und natürlich zwei neue Schwimmbecken. Das Freibad in Berlin-Spandau liegt gleich neben der geplanten Wasserball-Arena und wird im Herbst 2021 zur Großbaustelle. Doch die Baustellen-Pläne wurden jetzt verschoben. Darüber hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel zuerst berichtet.

Das Freibad an der Gatower Straße in Berlin-Wilhelmstadt (Bj 1974) sollte längst erneuert werden, 2,5 Mio kommen aus Bundesgeldern. Sogar die Ausschreibung an die Baufirmen war schon fertig – hier mein Text aus dem Herbst 2019. Eigentlich hätten die Handwerker längst zu sehen sein müssen, die Planschbecken & Co abreißen. Doch da ist niemand. Hier nennen die Bäderbetriebe die nächsten Schritte im Spandau-Newsletter. Geplante Fertigstellung: Frühsommer 2022.

