Aktion für sozialen Zusammenhalt in Berlin-Neukölln Lange Tafeln für die Nachbarschaft

Am 31. Mai, am Tag der Nachbarschaft, lädt der Bezirk Neuköllns Nachbar*innen ein, bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch zu kommen.

Zu diesem Anlass werden zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr an neunzehn verschiedenen Standorten, von Rudow bis zum Hermannplatz, lange Tafeln aufgestellt, an denen Nachbarinnen sich niederlassen und in den Austausch gehen können. Weiter gibt es ein Programm von 65 lokalen Initiativen, mit Musik, Unterhaltung für Kinder, Tanz und Mitmachaktionen.

65 lokale Initiativen sind beteiligt

„In der Ausgestaltung des Events war es uns wichtig, möglichst viele Initiativen einzubeziehen, die jeweils ihre verschiedenen Communities erreichen“, sagt Nika van Olst, Projektleiterin und Geschäftsführerin des Standard Studio, welches vom Bezirk mit der Organisation beauftragt wurde.

Das Fest soll ein Signal für den sozialen Zusammenhalt im Bezirk – mit seinen 330.000 Menschen aus 150 Nationen – senden und Gelegenheit geben, zu zeigen, wo Gemeinsamkeiten liegen. „Nirgends sonst kommen Menschen mit so vielen Hintergründen in Berlin zusammen – und nirgends sonst können wir deshalb auch ein solches Miteinander leben“, sagt Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD).

Nirgends sonst kommen Menschen mit so vielen Hintergründen in Berlin zusammen Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD)

Um den nachbarschaftlichen Austausch zu erleichtern, werden an 15 Standorten sogenannte Gesprächsmenüs verteilt. So soll das Eis zwischen Menschen gebrochen werden, deren Lebensrealitäten sich sonst nicht überschnitten hätten. Mehr Infos. Eine Karte aller Standorte, die am Nachbarschaftstag vertreten sind, finden Sie hier.

Bezirke-Newsletter: Neukölln Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Dies ist ein Text aus dem Tagesspiegel-Newsletter für Neukölln, der Sie jeden Mittwoch mit allen aktuellen Nachrichten, Tipps und Terminen aus dem Bezirk versorgt. Sie können ihn ganz einfach hier bestellen. Weitere Themen in dieser Woche sind unter anderem:

Besondere Spaziergänge im Britzer Garten: Hilfe für Menschen, die um Angehörige und Freunde trauern.

Umwelthilfe 1 Berlin 0: Land muss Akteneinsicht zu gestopptem Neuköllner Radweg gewähren.

So setzt der Bezirksbürgermeister ein Zeichen zum Internationalen Tag gegen Queer-, Homo-,Inter- und Transfeindlichkeit.

Wo früher Hertie war: Eine private Hochschule bezieht Räumlichkeiten in der Karl-Marx-Straße 101.

Gekonnter Griff ins Weinregal: Im Mai lädt der Verein zur Förderung der Britzer Weinkultur zu mehreren Seminaren unter Reben ein.

Was tun, wenn das Feuerzeug nicht mehr funkt? Das Freilandlabor Britz erprobt mit Familien verschiedene Möglichkeiten des Feuermachens.

„Coming Home Dead“: Ein Gastspiel aus Namibia erinnert an den Genozid an den Herero und Nama.

Mehr Wissen zu Long Covid: Wie eine Informationsveranstaltung Hilfe zur Selbsthilfe geben soll.

„Durch Kunst etwas ausdrücken, was so nicht gesagt werden kann“: Jugendliche tanzen zu Hip-Hop, Afrobeats und Funk im Heimathafen Neukölln.

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.