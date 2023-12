Aktion gegen Einsamkeit in Berlin-Kreuzberg Päckchen packen für bedürftige Ältere – helfen Sie mit

Alte Menschen sind bekanntermaßen oft allein – in der Weihnachtszeit macht vielen die Einsamkeit besonders zu schaffen. Die Seniorenvertretung Friedrichshain-Kreuzberg schafft Abhilfe: Seit mehr als 20 Jahren packen Engagierte Weihnachtspäckchen für bedürftige ältere Menschen und verteilen sie pünktlich zum Fest.

Seit letztem Jahr findet die Aktion nach drei Jahren Pandemiepause wieder statt, rund 400 Menschen werden mit weihnachtlichen Präsenten überrascht. Die Beschenkten bekommen so nicht nur Weihnachtsgebäck und Früchte, sondern auch die Gewissheit, dass an sie gedacht wird und sie nicht allein sind. Menschen mit einer eingeschränkten Mobilität, die nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können, wird so eine besondere Freude bereitet.

Sie möchten älteren Menschen ebenfalls eine Freude machen? Dann können Sie am 12. und 13. Dezember von jeweils 13 bis 19 Uhr Spenden in der Begegnungsstätte Mehring-Kiez (Friedrichstraße 1) abgeben und auch gleich beim Packen der Päckchen helfen.

Wer lieber Geld spendet, kann das natürlich auch tun, und zwar unter folgender Kontoverbindung: Seniorenvertretung Friedrichshain-Kreuzberg, IBAN: DE 38 1009 0000 2918 3980 00, BIC: BEVODEBB.

