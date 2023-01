Alte Post ist jetzt Uni-Campus Private Hochschule mit neuem Standort in Berlin-Neukölln

Bereits Anfang Dezember eröffnete die private Wirtschaftshochschule Berlin School of Business and Innovation (BSBI) ihren neuen Standort in Neukölln. In dem historischen Gebäude der Alten Post an der Karl-Marx-Straße sollen künftig bis zu 3000 Studierende lernen. Die Hochschule bietet 19 Bachelor- und Master-Studiengänge an, darunter etwa Business Administration, Tourismus Management, Digitales Marketing und Illustration.

Die Unterrichtssprache der Hochschule ist Englisch, die Abschlüsse vergibt die BSBI in Kooperation mit internationalen Universitäten. Für alle Studiengänge fällt, wie an privaten Hochschulen üblich, eine jährliche Studiengebühr an: Diese schwankt je nach Studiengang zwischen einer mittleren vierstelligen und niedrigen fünfstelligen Zahl. Weitere Infos zur Hochschule gibt es hier.

In der Alten Post hatte sich zuletzt ein Coworking-Space, also eine Art geteiltes Büro, befunden. Das historische Gebäude war einst die Rixdorfer Hauptpost und wurde 1906 eröffnet. 2003 zog die Post dann um in die Neukölln Arcaden. Anschließend wurde das Gebäude für Kunst- und Theaterprojekte zwischengenutzt.

2015 kaufte dann das Immobilienunternehmen Coros das Gebäude und angrenzende Grundstück, ließ es sanieren und zur Bürofläche umbauen. Im Hinterhof entstanden sogenannte Mikro-Apartments, also Miniwohnungen. Der niederländische Coworking-Betreiber Spaces zog erst Ende 2019 ein – und gab den Standort bereits im Juli 2021 wieder auf. Das Unternehmen begründete das damals damit, dass die meisten Kund:innen „nicht in diesem speziellen Bezirk arbeiten“ wollen würden.

In der Nachbarschaft stößt das Projekt auf geteilte Meinungen – viele befürchten eine weitere Aufwertung des Kiezes zulasten der Bewohner:innen.

